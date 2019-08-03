с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении детских пособий. Действие нормативного акта охватывает большую часть семей в России. В частности, увеличатся пособия на первого или второго ребенка.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

Путин подписал закон о повышении детских пособий в России

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