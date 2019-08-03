Общество
Путин подписал закон о повышении детских пособий в РоссииФАН 02 августа в 17:45
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении детских пособий. Действие нормативного акта охватывает большую часть семей в России. В частности, увеличатся пособия на первого или второго ребенка.
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с чего всё началось
Согласно документу, размещенному на официальном портале правовой информации, меняется и величина дохода при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка с 1,5-кратной на 2-кратную величину регионального прожиточного минимума.Коммерсантъ02 августа в 21:19
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Новое пособие по уходу за ребенком до 3 лет в 2019-2020 гг. Закон принят
Журнал Зарплата03 августа в 12:57
В родительском комитете оценили закон о повышении пособий по уходу за детьми
RT на русском03 августа в 04:11
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