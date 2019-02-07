Экономика

Путин потребовал ввести налоговый вычет за фитнесГазета.Ru 03 мая в 15:45

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ввести налоговый вычет за спортивно-оздоровительные услуги, передает ТАСС. По поручению кабмин должен ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму соответствующий законопроект.
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Путин поручил ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Московский Комсомолец03 мая в 07:48

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Профиль03 мая в 12:42

Путин поручил ввести налоговый вычет за занятие спортом

Life.ru03 мая в 08:12

«Приседайте до упада» — и получите налоговый вычет

BFM.ruвчера в 06:42

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Известия03 мая в 07:18

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

ТАСС03 мая в 07:01

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Говорит Москва03 мая в 06:54
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:13, Ашберн
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Армия и оружие

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В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
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Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II

Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
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Пьяная ростовчанка забыла в такси маленького ребенка

Жительница Ростова забыла в такси своего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области 5 мая.
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Артур Бетербиев защитил титул чемпиона мира по версии IBF

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Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП на Кубани

В столкновении двух легковушек в Краснодарском крае погибли четыре человека, в том числе маленький ребенок.
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Как передает аналитическое агентство «Автостат», в топ-10 самых популярных отечественных легковых автомобилей с пробегом вошли исключительно машины марки Lada.
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Генетика помогает рыбам адаптироваться к экстремальному загрязнению экологии

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Футбол

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Петербургскому "Зениту" придется расстаться с €1 млн, который получит аргентинский клуб "Бока Хуниорс" в качестве бонуса за трансфер хавбека Вильмара Барриоса из-за чемпионства сине-бело-голубых в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
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Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве

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При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
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Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче Евротура

Игра прошла в чешском Брно Сборная России по хоккею уступила сборной Финляндии во втором матче заключительного этапа Евротура, пишет ТАСС.
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Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке

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