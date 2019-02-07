Экономика
Путин потребовал ввести налоговый вычет за фитнесГазета.Ru 03 мая в 15:45
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ввести налоговый вычет за спортивно-оздоровительные услуги, передает ТАСС. По поручению кабмин должен ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму соответствующий законопроект.
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Армия и оружие
Николас Мадуро призвал венесуэльских военных готовиться к войне с США
Обновлено в 01:45
Общество
В Японии число детей сократилось до рекордного минимума
Число детей в возрасте до 15 лет в Японии снизилось до рекордно низких значений и составило 15,33 миллиона, свидетельствуют данные министерства внутренних дел, обнародованные по случаю отмечаемого в стране в воскресенье Дня детей.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Владимир Машков уговорил дочь уйти от первого мужа
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу
Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия
В Киевской области убит замначальника отделения полиции
Заместитель начальника Барышевского отделения полиции застрелен в ночь на воскресенье в Киевской области.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
«Совсем осатанели»: Почему советские боевые пловцы приводили немцев в ужас
Первое подразделение вооруженных водолазов-разведчиков появилось в составе советского ВМФ в августе 1941-го и получило название РОН — рота особого назначения.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Intel продолжает усиливать маркетинговое подразделение новыми кадрами
За точку отсчёта выбрана самая резонансная кадровая миграция — переход в Intel главы графического подразделения AMD Раджи Кодури (Raja Koduri): На новом месте работы в Intel Раджа Кодури занимается общим руководством проектированием, а также возглавляет группу Core and Visual Computing в должности старшего вице-президента.
Обновлено вчера в 15:45
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Кино
Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II
Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Пьяная ростовчанка забыла в такси маленького ребенка
Жительница Ростова забыла в такси своего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области 5 мая.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП на Кубани
В столкновении двух легковушек в Краснодарском крае погибли четыре человека, в том числе маленький ребенок.
Обновлено в 04:00
Авто
Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом
Как передает аналитическое агентство «Автостат», в топ-10 самых популярных отечественных легковых автомобилей с пробегом вошли исключительно машины марки Lada.
Обновлено вчера в 10:39
Наука
Генетика помогает рыбам адаптироваться к экстремальному загрязнению экологии
Обновлено 03 мая в 05:20
Политика
На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского
Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.
Обновлено вчера в 18:09
Футбол
«Бока Хуниорс» заработала на чемпионстве «Зенита»
Петербургскому "Зениту" придется расстаться с €1 млн, который получит аргентинский клуб "Бока Хуниорс" в качестве бонуса за трансфер хавбека Вильмара Барриоса из-за чемпионства сине-бело-голубых в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
После аварии в палату к МакSим пригласили священника
Певица МакSим все еще проходит реабилитацию после тяжелой автомобильной аварии, в которую попала, торопясь в аэропорт.
Обновлено 03 мая в 08:31
Политика
Постпред РФ в Совете Европы прокомментировал выборы нового генсека
На предстоящих в июне нынешнего года выборах будет избран новый глава ПАСЕ.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве
Обновлено в 03:40
Общество
Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес
При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче Евротура
Игра прошла в чешском Брно Сборная России по хоккею уступила сборной Финляндии во втором матче заключительного этапа Евротура, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 11:40
Общество
Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке
Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Общество
Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию
Преступные группировки часто используют российские туристические визы, чтобы привезти в Великобританию тысячи социально незащищенных взрослых и детей из Вьетнама.
Обновлено в 01:59
Общество
Гроза и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье
Кратковременные дожди, местами с грозами, ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 02:57
Политика
В ДНР внесены изменения в процедуру оформления российского гражданства
"Для удобства граждан Донецкой народной республики в процедуру оформления документов для получения паспорта Российской Федерации были внесены изменения", - цитирует сообщение ведомства Донецкое агентство новостей.
Обновлено 03 мая в 04:02
Единоборства
Геннадий Головкин назвал скучным бой между Альваресом и Джейкобсом
Казахстанский боксер Геннадий Головкин назвал скучным объединительный бой между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Дэниэлем Джейкобсом.
Обновлено в 04:06
Авто
Renault Duster возглавил топ-5 лучших бюджетных авто для дачников
Обратившись к экспертам, «Автоновости дня» составили ТОП-5 лучших бюджетных автомобилей для поездок на дачу.
Обновлено вчера в 01:30
Шоу-бизнес
Стас Михайлов отметил юбилей банкетом в Кремле
Певец Стас Михайлов отпраздновал 50-й день рождения банкетом в Кремле после концерта.
Обновлено в 00:46
Здоровье
Врачи рекомендуют не мыть курицу перед приготовлением
Эксперты американских центров по контролю и профилактике заболеваний настойчиво советуют не мыть сырую курицу, так как вода из-под неё может содержать опасные бактерии и загрязнять другие продукты и столовые предметы.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
Хабаровск накрыло дымом от лесных пожаров
Хабаровск утром в воскресенье затянуло дымом лесных пожаров из Нанайского района, сообщили ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре.
Обновлено вчера в 21:30