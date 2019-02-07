Экономика
Путин потребовал ввести налоговый вычет за фитнесГазета.Ru вчера в 15:45
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ввести налоговый вычет за спортивно-оздоровительные услуги, передает ТАСС. По поручению кабмин должен ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму соответствующий законопроект.
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Политика
В Крыму ответили на заявления Зеленского об общем у России и Украины
В России и Украине живут братские народы, которым нечего делить, заявил «РИА Новости» первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя слова избранного украинского президента Владимира Зеленского о том, что из общего у двух стран осталась только граница.
Обновлено вчера в 03:53
Наука
Программист-самоучка решил криптографическую задачку, которую не могли отгадать более 20 лет
Для решения криптографической задачки необходимо было как можно быстрее выполнить последовательное возведение в квадрат исходного числа 80 трлн раз.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия
После ссоры с женой мужчина зарезал восьмимесячную дочь
Местный житель поругался с женой и порыве гнева схватил нож, после чего нанёс несколько ударов своей 8-месячной дочери.
Обновлено вчера в 10:41
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по выбору овощей и фруктов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору овощей и фруктов, указав на необходимость приобретать продукцию только в специально установленных местах у продавцов, строго соблюдающих правила личной гигиены.
Обновлено в 00:06
Происшествия
Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США
Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
ЖКХ
В Челябинске заканчивается отопительный сезон
Ознакомится с распоряжением главы города можно на сайте администрации Челябинска в разделе «Нормативно-правовые акты».
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро
2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.
Обновлено вчера в 18:36
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 06:59
Футбол
Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в туринском дерби
Обновлено вчера в 16:25
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде на 9 мая
Май характеризуется неустойчивой погодой, особенно на севере.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ-3172
Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Общество
Новый император Японии впервые обратился к народу
Новый император Японии Нарухито впервые выступил с речью перед японцами после своей интронизации, передает NHK.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия
В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы
В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено вчера в 14:31
Армия и оружие
КНДР осуществила серию ракетных пусков
Агентство Ренхап сообщает со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, что Северная Корея осуществила очередной испытательный пуск ракеты малой дальности.
Обновлено вчера в 21:24
Происшествия
В Москве горит здание «Известий»
Источник в столичных экстренных службах сообщил, что в Москве возник пожар в здании издательского дома "Известия" на Пушкинской площади.
Обновлено вчера в 17:09
Армия и оружие
Российскую авиабазу Хмеймим атаковали в Сирии
Террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Обновлено 02 мая в 17:13
Политика
Певцу Лепсу запретили въезд в Литву
Российский исполнитель Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну, передает в пятницу агентство BNS.
Обновлено вчера в 07:36
Общество
«Бессмертный полк» пройдет по Оттаве и Торонто
Международная акция "Бессмертный полк" состоится в субботу в городах Оттава и Торонто.
Обновлено вчера в 17:05
Общество
Чита попала в топ-10 городов с самыми довольными жизнью россиянами
Обновлено 02 мая в 09:39
Происшествия
В ФРГ задержаны создатели крупной торговой платформы в Darknet
Германское Ведомство по уголовным делам сообщило о задержании трех предполагаемых создателей и модераторов онлайн-платформы Wall Street Market.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге
Обновлено вчера в 08:38
Шоу-бизнес
Шеф-редактора проекта «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
На Кубани пять человек погибли в ДТП
ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено вчера в 12:49
Хоккей
«Даллас» обыграл «Сент-Луис», Радулов набрал одно очко
Обновлено в 00:20
Шоу-бизнес
Седокова оправдалась за фото с целлюлитом
Анна Седокова отдыхает с детьми в Белеке и не устает радовать поклонников горячими фото в купальнике.
Обновлено в 00:29
Здоровье
Российские туристы не могут вернуться из Монголии из-за вспышки чумы
Около полутора десятков российских туристов в Монголии не могут вернуться домой из-за вспышки чумы.
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Трамп усомнился в надежности разведданных США о Венесуэле и ее властях
Трамп засомневался в достоверности информации разведки о том, что происходит в Венесуэле, после того как военные в Боливарианской Республике не перешли на сторону оппозиции.
Обновлено вчера в 20:10
Общество
Жертвами циклона «Фани» в Индии стали 8 человек
Восемь человек погибли в Индии во время циклона "Фани". Жетвами непогоды стали жители штата Одиша, который располагается на востоке страны.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
Пожар в селе Красногорск Сахалинской области локализован
Обновлено вчера в 06:56
Энергетика
Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн
Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.
Обновлено вчера в 19:02