Экономика

Путин потребовал ввести налоговый вычет за фитнесГазета.Ru вчера в 15:45

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ввести налоговый вычет за спортивно-оздоровительные услуги, передает ТАСС. По поручению кабмин должен ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму соответствующий законопроект.
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Путин потребовал ввести налоговый вычет за фитнес

Газета.Ruвчера в 15:45

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Говорит Москвавчера в 06:54

Путин поручил ввести налоговый вычет за занятие спортом

Life.ruвчера в 08:12

Путин поручил ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Московский Комсомолецвчера в 07:48

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Известиявчера в 07:18

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

ТАССвчера в 07:01

Путин поручил правительству ввести налоговый вычет на спортзалы

Профильвчера в 12:42
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Политика

В Крыму ответили на заявления Зеленского об общем у России и Украины

В России и Украине живут братские народы, которым нечего делить, заявил «РИА Новости» первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя слова избранного украинского президента Владимира Зеленского о том, что из общего у двух стран осталась только граница.
Обновлено вчера в 03:53
Наука

Программист-самоучка решил криптографическую задачку, которую не могли отгадать более 20 лет

Для решения криптографической задачки необходимо было как можно быстрее выполнить последовательное возведение в квадрат исходного числа 80 трлн раз.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия

После ссоры с женой мужчина зарезал восьмимесячную дочь

Местный житель поругался с женой и порыве гнева схватил нож, после чего нанёс несколько ударов своей 8-месячной дочери.
Обновлено вчера в 10:41
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по выбору овощей и фруктов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору овощей и фруктов, указав на необходимость приобретать продукцию только в специально установленных местах у продавцов, строго соблюдающих правила личной гигиены.
Обновлено в 00:06
Происшествия

Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США

Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
ЖКХ

В Челябинске заканчивается отопительный сезон

Ознакомится с распоряжением главы города можно на сайте администрации Челябинска в разделе «Нормативно-правовые акты».
Обновлено вчера в 12:32
Политика

Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро

2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.
Обновлено вчера в 18:36
Шоу-бизнес

Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 06:59
Футбол

Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в туринском дерби

Обновлено вчера в 16:25
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде на 9 мая

Май характеризуется неустойчивой погодой, особенно на севере.
Обновлено вчера в 22:00
Авто

В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ-3172

Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Общество

Новый император Японии впервые обратился к народу

Новый император Японии Нарухито впервые выступил с речью перед японцами после своей интронизации, передает NHK.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия

В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы

В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено вчера в 14:31
Армия и оружие

КНДР осуществила серию ракетных пусков

Агентство Ренхап сообщает со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, что Северная Корея осуществила очередной испытательный пуск ракеты малой дальности.
Обновлено вчера в 21:24
Происшествия

В Москве горит здание «Известий»

Источник в столичных экстренных службах сообщил, что в Москве возник пожар в здании издательского дома "Известия" на Пушкинской площади.
Обновлено вчера в 17:09
Армия и оружие

Российскую авиабазу Хмеймим атаковали в Сирии

Террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Обновлено 02 мая в 17:13
Политика

Певцу Лепсу запретили въезд в Литву

Российский исполнитель Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну, передает в пятницу агентство BNS.
Обновлено вчера в 07:36
Общество

«Бессмертный полк» пройдет по Оттаве и Торонто

Международная акция "Бессмертный полк" состоится в субботу в городах Оттава и Торонто.
Обновлено вчера в 17:05
Общество

Чита попала в топ-10 городов с самыми довольными жизнью россиянами

Обновлено 02 мая в 09:39
Происшествия

В ФРГ задержаны создатели крупной торговой платформы в Darknet

Германское Ведомство по уголовным делам сообщило о задержании трех предполагаемых создателей и модераторов онлайн-платформы Wall Street Market.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия

Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

Обновлено вчера в 08:38
Шоу-бизнес

Шеф-редактора проекта «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом

Обновлено вчера в 14:32
Происшествия

На Кубани пять человек погибли в ДТП

ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено вчера в 12:49
Хоккей

«Даллас» обыграл «Сент-Луис», Радулов набрал одно очко

Обновлено в 00:20
Шоу-бизнес

Седокова оправдалась за фото с целлюлитом

Анна Седокова отдыхает с детьми в Белеке и не устает радовать поклонников горячими фото в купальнике.
Обновлено в 00:29
Здоровье

Российские туристы не могут вернуться из Монголии из-за вспышки чумы

Около полутора десятков российских туристов в Монголии не могут вернуться домой из-за вспышки чумы.
Обновлено вчера в 18:53
Политика

Трамп усомнился в надежности разведданных США о Венесуэле и ее властях

Трамп засомневался в достоверности информации разведки о том, что происходит в Венесуэле, после того как военные в Боливарианской Республике не перешли на сторону оппозиции.
Обновлено вчера в 20:10
Общество

Жертвами циклона «Фани» в Индии стали 8 человек

Восемь человек погибли в Индии во время циклона "Фани". Жетвами непогоды стали жители штата Одиша, который располагается на востоке страны.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

Пожар в селе Красногорск Сахалинской области локализован

Обновлено вчера в 06:56
Энергетика

Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн

Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.
Обновлено вчера в 19:02
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