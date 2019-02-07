Экономика
Путин потребовал ввести налоговый вычет за фитнесГазета.Ru вчера в 15:45
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ввести налоговый вычет за спортивно-оздоровительные услуги, передает ТАСС. По поручению кабмин должен ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму соответствующий законопроект.
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Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Футбол
Роналду раскрыл причину отсутствия желания играть за «Барселону»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопрос, с чем связано его нежелание играть за «Барселону».
Обновлено в 09:39
Политика
В Раде назвали 28 мая «комфортной» датой для инаугурации Зеленского
Главы фракций и депутатских групп Верховной рады считают, что инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского должна состояться 28 мая, сообщил глава депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь.
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон прокомментировала слухи о конфликте с Анджелиной Джоли
Американская актриса Шарлиз Терон прокомментировала конфликт с коллегой Анджелиной Джоли.
Обновлено в 11:16
Политика
Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter оценил прошедший накануне телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:27
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Авто
Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей
Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Футбол
Арсенал (Тула) — Локомотив 1:0 (2-й тайм)
Уже 4 мая питерский "Зенит" может стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:31
Здоровье
Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением
Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.
Обновлено в 11:43
Футбол
«Селтик» в 50-й раз стал чемпионом Шотландии
«Селтик» обыграл на выезде «Абердин» в 36-м туре чемпионата Шотландии.
Обновлено в 10:06
Политика
В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Украинский журналист попал в реанимацию после избиения
Украинский журналист Вадим Комаров госпитализирован в крайне тяжелом состоянии после нападения на улице в Черкассах.
Обновлено в 09:23
Политика
Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима
Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.
Обновлено в 10:30
Общество
Россиян обязали заплатить 135 млрд рублей за долги по ЖКУ
Сумма взыскания составила почти 135 млрд рублей. За 10 лет этот показатель увеличился в пять раз.
Обновлено в 01:40
Энергетика
Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии
Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва.
Обновлено в 11:15
Хоккей
Воробьева расстроило качество игры сборной России
Главный тренер сборной России Илья Воробьев после поражения от команды Финляндии в матче Евротура признался, что качество игры подопечных его не устроило.
Обновлено в 12:29
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» из-за заторов
Власти города Актобе в Казахстане отменили шествие в рамках акции «Бессмертный полк», которое должно было состояться 9 мая.
Обновлено в 09:37
Футбол
Кононов считает, что критика является мотивацией для «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов назвал критику мотивацией и вдохновением для своей команды.
Обновлено в 07:16
Политика
Очереди за российскими паспортами в Донецке сняли на видео
Жители Донецка выстроились в очередь перед зданием миграционной службы, где подают документы на получение российского гражданства.
Обновлено вчера в 17:49
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Футбол
«Эспаньол» устроил разгром «Атлетико»
Обновлено в 12:09
Происшествия
Во Флориде пассажирский Boeing 737 упал в реку
Во Флориде пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке, сообщила военно-морская база в Джексонвилле.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес
59-летняя Лариса Гузеева ответила на критику своей внешности
Полтора месяца назад 59-летняя Лариса Гузеева удивила поклонников кардинальными переменами в имидже.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
Павел Табаков побрился налысо для новой роли
Поклонники увидели его побритым налысо в тюремной форме. Так актер анонсировал съемки в новом фильме, название которого пока не известно.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Два льва напали на работника зоопарка в Германии
Два льва напали на работника зоопарка в Германии, когда тот зашел в вольер, чтобы покормить животных.
Обновлено в 11:56
Политика
Заседание трибунала по делу украинских моряков состоится 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков состоится 10 мая в Гамбурге.
Обновлено вчера в 09:13
Политика
Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины
Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44