Экономика
Путин потребовал стабилизировать цены на авиакеросин и битумРБК вчера в 10:48
Как Путин вступился за авиакомпании В соглашения о стабилизации цен на нефтепродукты с нефтяниками, предполагающие демпфирующую надбавку (компенсации нефтяным компаниям за сдерживание цен на бензин и дизтопливо), необходимо включить авиакеросин и битум.
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Минтранс поддержал инициативу Путина по стабилизации цен на авиакеросин
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