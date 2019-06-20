Экономика

Путин потребовал стабилизировать цены на авиакеросин и битумРБК вчера в 10:48

Как Путин вступился за авиакомпании В соглашения о стабилизации цен на нефтепродукты с нефтяниками, предполагающие демпфирующую надбавку (компенсации нефтяным компаниям за сдерживание цен на бензин и дизтопливо), необходимо включить авиакеросин и битум.
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Путин потребовал включить авиакеросин в соглашение о стабилизации цен

Аргументы и Фактывчера в 09:00

Путин потребовал стабилизировать цены на авиакеросин и битум

РБКвчера в 10:48

Минтранс поддержал предложение Путина распространить обратный акциз на авиакеросин

ТАССвчера в 10:57

Владимир Путин решил субсидировать керосин

Коммерсантъвчера в 19:20

Минтранс поддержал инициативу Путина по стабилизации цен на авиакеросин

Rambler News Serviceвчера в 09:54

Путин потребовал решить проблему с ценами на авиакеросин в России

ФАНвчера в 08:34

Владимир Путин потребовал стабилизировать цены на авиакеросин, дизтопливо и битум

Петербургский дневниквчера в 08:29
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 01:30, Ашберн
Происшествия

В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном

Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.
Обновлено вчера в 05:31
Общество

Следком проведет проверку по обращению читинки к Путину

Доследственная проверка будет проведена по обращению жительницы Читы о бездействии чиновников при выделении жилья на «Прямую линию с Владимиром Путиным».
Обновлено вчера в 09:55
Политика

ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж

ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

Депутат Гаврилов рассказал о событиях в здании Грузинского парламента

Обновлено вчера в 17:31
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ

Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
Космос

Россия впервые за 8 лет сегодня запустит в космос телескоп

Аппарат стартует с Байконура и начнет работу через три месяца, когда достигнет нужной точки.
Обновлено вчера в 18:11
Общество

День летнего солнцестояния придется на 21 июня

Обновлено вчера в 07:10
Транспорт

В России введут новый штраф для водителей

В России могут ввести новый штраф для водителей: с инициативой выступили в кабмине.
Обновлено вчера в 02:14
Спорт

После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 22:36
Наука

Исследователи подтвердили: нарвалы и белухи могут скрещиваться

Обновлено вчера в 15:59
Здоровье

Назван самый смертельный вид рака в России

Согласно статистике Минздрава РФ за 2018 год, чаще всего россияне умирают от рака поджелудочной железы.
Обновлено в 00:47
Политика

Путин: Кудрин перековался и дрейфует в сторону Глазьева

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что единственным экономистом 90-х у власти в России является глава Счетной палаты Алексей Кудрин, да и тот «дрейфует в сторону советника президента России по экономическим вопросам Сергея Глазьева».
Обновлено вчера в 07:07
Общество

Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»

Обновлено в 00:46
Авто

Названы 4 достойных внедорожника с пробегом за 900 тысяч рублей

Как пишут эксперты, LAND ROVER FREELANDER можно назвать удачной моделью, но при выборе нужно быть очень внимательным, особенно в экземплярах с пробегом свыше 150 тыс. км. Почетное третье место у пикапа MITSUBISHI L200 2011–2013 годов.
Обновлено вчера в 17:28
Музыка

Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате

Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
Гаджеты

Apple отзывает MacBook Pro из-за поломки батареи

Старые батареи в устройствах заменят бесплатно. При этом отзыв Apple не затронул MacBook Pro с 15-дюймовым дисплеем.
Обновлено в 00:44
Происшествия

Главу пропавшей российской семьи нашли мертвым в сарае

Обновлено вчера в 13:40
Политика

На Украине заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

Депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:25
Общество

Треть женщин идет на свидания ради бесплатного ужина, заявляют ученые

Примерно каждая третья девушка соглашается пойти на свидание с мужчиной не из-за романтических чувств, а из-за того, что это позволит им бесплатно пообедать или поужинать.
Обновлено в 00:15
Происшествия

Прокуратура Украины назвала основную версию гибели депутата Тымчука

Сотрудники прокуратуры рассматривают самоубийство в качестве основной версии гибели депутата Верховной рады Украины Дмитрия Тымчука.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося

60-летний мужчина сбил лося на автодороге. После происшествия водитель вышел на трассу, видимо, чтобы прийти в себя.
Обновлено в 00:25
Шоу-бизнес

Многодетная мама Глафира Тарханова отпраздновала новоселье

Глафира Тарханова поделилась важной новостью — они с семьей наконец-то смогли переехать в новую квартиру.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

Самолет из Тюмени смог приземлиться со второго раза

Обновлено вчера в 20:53
Шоу-бизнес

Актриса Мария Кожевникова заявила, что Дмитрий Шепелев «не мужчина»

Многодетная мать, актриса и общественный деятель Мария Кожевникова высказалась о поведении Дмитрия Шепелева.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия

Подполковника полиции арестовали в Подмосковье за подброс наркотиков

Бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления (МУ) МВД России «Раменское» подполковника полиции Дмитрия Понкратова задержали представители Следственного комитета России по делу о подбросе наркотиков местным жителям, сообщает 19 июня «Рен-ТВ».
Обновлено вчера в 13:31
Баскетбол

«Нью-Орлеан» выбрал Зайона Уильямсона под первым номером на драфте НБА

Под первым номером на драфте НБА был выбран форвард Зайон Уильямсон.
Обновлено вчера в 19:45
Здоровье

Беспардонная телеведущая ворвалась в госпиталь и перепугала врачей с пациентами

Обновлено в 01:04
Общество

«Девочка Жарикова» дозвонилась до Путина и наплевала на серпуховичей

Как «девочка Жарикова» на жителей Серпухово (Московская область) наплевала, сообщает информационно-новостное издание oka.fm.
Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес

СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в беременности

Герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие

На «Армии-2019» представят секретные разработки в сфере бронетехники

Корпорация "Уралвагонзавод" покажет военным свои секретные разработки в закрытой части международного военно-технического форума "Армия-2019", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 23:27
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