Путин потребовал стабилизировать цены на авиакеросин и битумРБК 09:00

Одна из основных проблем – стоимость авиакеросина. Возникла она из-за налогового маневра. Также правительству пришлось решать проблему с ценами на бензин. Был придуман механизм: компаниям возвращается часть средств, которые они бы получили, реализуя сырье на внешнем рынке.

В прошлом году после резкого скачка цен на бензин и дизель правительство решило заморозить цены на топливо на внутреннем рынке. Осенью 2018-го чиновники договорились с нефтяниками, что те будут сдерживать цены на топливо до июля 2019 года, подняв их в начале года на 1,7% из-за повышения НДС.

Путин потребовал стабилизировать цены на авиакеросин и битум

Политика Путин поручил приравнять сражавшихся на Кавказе ополченцев к ветеранам Президент России Владимир Путин поручил правительству приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, сражавшихся с боевиками на Северном Кавказе.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.

Общество Многомиллионные долги Кержакова по алиментам выросли Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» имеет долги по алиментам на сумму более 15 миллионов рублей.

Экономика Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.

Политика Путин заявил, что не является инопланетянином Президент России Владимир Путин заявил, что он не инопланетянин.

Шоу-бизнес Курбан Омаров попросил прощения у Ксении Бородиной Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров на своей странице в Instagram просит прощения у жены.

Экономика BCG опубликовала мировой рейтинг компаний по доходам ее акционеров BCG опубликовала мировой рейтинг компаний по доходам ее акционеров В топ-10 рейтинга The Boston Consulting Group (BCG) по созданию акционерной стоимости впервые после 2014 года вернулась российская компания ЛУКОЙЛ.

Политика Путин прокомментировал расследование по MH17 Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.

Политика Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Политика Путин оценил вероятность возвращения социализма в Россию Президент Владимир Путин заявил, что в полном объеме социализм вряд ли вернется в Россию.

Политика Путин высказался о деле Ивана Голунова Президент РФ Владимир Путин прокомментировал дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняли в распространении наркотических средств.

Политика Путин открестился от связи спецслужб с прямой линией Никакая спецслужба никакого отношения к прямой линии не имеет, заявил президент России Владимир Путин.

Политика Суд признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады «Конституционный суд на закрытом заседании большой палаты в четверг признал конституционным указ о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов», — сказал собеседник «Интерфакс-Украина».

Политика Зеленский создал офис президента вместо администрации Владимир Зеленский постановил образовать офис президента Украины вместо администрации главы страны.

Происшествия В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Политика Путин выступил за применение залога при экономических преступлениях Глава государства отметил недопустимость злоупотребления арестами в сфере экономических правонарушений, добавив, что полностью исключить их все же невозможно.

Политика Прямая линия с Владимиром Путиным: «Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов» Текстовая трансляция Прямой линии с президентом России Сегодня президент России Владимир Путин в очередной, 17-й раз провел прямую линию.

Общество Российские власти решили изменить формат сдачи ЕГЭ Варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ планируют сделать индивидуальными, при этом экзамены хотят перевести в компьютерную форму.

Футбол «МЮ» выделил 100 млн фунтов на летние трансферы «Манчестер Юнайтед» выделил главному тренеру Оле-Гуннару Сульшеру 100 миллионов фунтов на летние трансферы, сообщает ESPN.

Политика Многодетная семья из Донбасса попросила у Путина гражданство РФ Многодетная семья Люльковичей, приехавшая в Набережные Челны из Донбасса, задала вопрос Владимиру Путину в ходе прямой линии.

Политика Избитый в Черкассах украинский журналист умер Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.

Наука Ученые впервые записали пение редкого японского кита Специалисты пытались записать пение японского кита на протяжении семи лет.

Политика Путин: Россия не стремится к статусу сверхдержавы Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не стремится к статусу великой державы, так как это подразумевает навязывание своего влияния другим государствам и целым регионам.

Политика Путин ответил на вопрос журналиста Пучкова о фейковых новостях Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста Дмитрия Пучкова, который спросил во время Прямой линии о фейковых новостях.

Футбол ФИФА может перенести место проведения ЧМ-2022 Международная федерация футбола (ФИФА) может перенести место проведение чемпионата мира 2022 года по футболу из Катара в другую страну.