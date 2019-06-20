Энергетика
Путин потребовал стабилизировать цены на авиакеросин и битумРБК 09:00
В прошлом году после резкого скачка цен на бензин и дизель правительство решило заморозить цены на топливо на внутреннем рынке. Осенью 2018-го чиновники договорились с нефтяниками, что те будут сдерживать цены на топливо до июля 2019 года, подняв их в начале года на 1,7% из-за повышения НДС.
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Одна из основных проблем – стоимость авиакеросина. Возникла она из-за налогового маневра. Также правительству пришлось решать проблему с ценами на бензин. Был придуман механизм: компаниям возвращается часть средств, которые они бы получили, реализуя сырье на внешнем рынке.
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Владимир Путин потребовал стабилизировать цены на авиакеросин, дизтопливо и битум
Петербургский дневник08:29
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