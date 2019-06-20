Экономика

Путин потребовал стабилизировать цены на авиакеросин и битумРБК вчера в 10:48

Как Путин вступился за авиакомпании В соглашения о стабилизации цен на нефтепродукты с нефтяниками, предполагающие демпфирующую надбавку (компенсации нефтяным компаниям за сдерживание цен на бензин и дизтопливо), необходимо включить авиакеросин и битум.
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Владимир Путин решил субсидировать керосин

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Путин объяснил рост цен на авиабилеты

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Полиция зачистила Тбилиси от протестующих

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Общество

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Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
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Общество

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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий.
Обновлено в 01:00
Футбол

Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

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Происшествия

В Петербурге за взятку в 10 млн рублей арестован сотрудник ФСБ

По данным «Фонтанки.ру», 33-летнего капитана Госбезопасности подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.
Обновлено в 01:36
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Обновлено вчера в 08:27
Общество

Эксперты заявили об увеличении спроса на платья для выпускного

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Армия и оружие

Завод по производству телевизоров заработал в Сирии

Из-за боевых действий работа была прекращена на пять лет, с 2014 года. Недавно завод по производству телевизоров заработал в Сирии.
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Желто-синие продолжают подготовку к новому чемпионату. Сегодня подопечные Валерия Карпина провели контрольный матч против СКА.
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Происшествия

Суд смягчил меру пресечения министру экономики Дагестана

Кировский суд Махачкалы постановил смягчить министру меру пресечения.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия

В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП

Автомобиль Chevrolet съехал в кювет на трассе в Тверской области, восемь человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщила РИА Новости представитель управления ГИБДД УМВД России по области.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Суд в Эквадоре освободил из-под стражи соратника Ассанжа

Суд в эквадорской провинции Пичинча удовлетворил ходатайство об освобождении из-под стражи шведского подданного Уле Бини, который считается соратником основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 22:29
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Политика

Портнов «спокойно принял» отмену своего назначения в КНУ им. Шевченко

Своими мыслями Портнов поделился в Telegram-канале 20 июня Ранее в тот же день, 20 июня, около 300 студентов КНУ имени Шевченко устроили акцию протеста против назначения Портнова на указанную должность.
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Лидер группы "Чайф", рок-музыкант Владимир Шахрин перед своим 60-летним юбилеем рассказал, как было придумано название коллектива.
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Экономика

Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
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Как сообщает Парламентская газета, 20 июня 2019 г. предложение Правительства рассмотрит президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.
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Десятки детей заразились гепатитом в Приамурье

В 2018 году 26 детей заразились гепатитом C, сообщил местный парламентарий Сергей Труш.
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ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов

Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено вчера в 17:29
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