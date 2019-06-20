Экономика
Путин потребовал стабилизировать цены на авиакеросин и битумРБК вчера в 10:48
Как Путин вступился за авиакомпании В соглашения о стабилизации цен на нефтепродукты с нефтяниками, предполагающие демпфирующую надбавку (компенсации нефтяным компаниям за сдерживание цен на бензин и дизтопливо), необходимо включить авиакеросин и битум.
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Правительство распространит механизм обратного акциза на авиакеросин
Rambler News Serviceвчера в 10:02
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Армия и оружие
Опубликовано видео пуска иранской ракеты по беспилотнику США
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Политика
Команда президента Украины готовит Зеленского к встрече с Путиным
Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится к встрече российским лидером Владимиром Путиным.
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Семейный внедорожник начнет производить УАЗ
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
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ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма
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Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
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Обновлено вчера в 12:11
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Выпускникам каких вузов платят более 100 тысяч рублей
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий.
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Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн рублей арестован сотрудник ФСБ
По данным «Фонтанки.ру», 33-летнего капитана Госбезопасности подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.
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Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»
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Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 08:27
Армия и оружие
Завод по производству телевизоров заработал в Сирии
Из-за боевых действий работа была прекращена на пять лет, с 2014 года. Недавно завод по производству телевизоров заработал в Сирии.
Обновлено в 02:36
Футбол
«Ростов» обыграл СКА в контрольном матче
Желто-синие продолжают подготовку к новому чемпионату. Сегодня подопечные Валерия Карпина провели контрольный матч против СКА.
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия
Суд смягчил меру пресечения министру экономики Дагестана
Кировский суд Махачкалы постановил смягчить министру меру пресечения.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП
Автомобиль Chevrolet съехал в кювет на трассе в Тверской области, восемь человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщила РИА Новости представитель управления ГИБДД УМВД России по области.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Суд в Эквадоре освободил из-под стражи соратника Ассанжа
Суд в эквадорской провинции Пичинча удовлетворил ходатайство об освобождении из-под стражи шведского подданного Уле Бини, который считается соратником основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 22:29
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Киану Ривз может сняться в фильмах Marvel
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Политика
Портнов «спокойно принял» отмену своего назначения в КНУ им. Шевченко
Своими мыслями Портнов поделился в Telegram-канале 20 июня Ранее в тот же день, 20 июня, около 300 студентов КНУ имени Шевченко устроили акцию протеста против назначения Портнова на указанную должность.
Обновлено в 02:07
Политика
США рассматривают все варианты санкций против Турции из-за С-400
США рассматривают «многочисленные варианты действий» в отношении Турции из-за покупки у России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил журналистам помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.
Обновлено вчера в 17:58
Музыка
Музыкант Шахрин рассказал о выборе названия группы «Чайф»
Лидер группы "Чайф", рок-музыкант Владимир Шахрин перед своим 60-летним юбилеем рассказал, как было придумано название коллектива.
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Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено вчера в 09:33
Транспорт
В РФ введут новый штраф для водителей
Как сообщает Парламентская газета, 20 июня 2019 г. предложение Правительства рассмотрит президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.
Обновлено вчера в 03:13
Здоровье
Десятки детей заразились гепатитом в Приамурье
В 2018 году 26 детей заразились гепатитом C, сообщил местный парламентарий Сергей Труш.
Обновлено в 01:36
Политика
ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов
Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено вчера в 17:29