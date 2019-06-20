Экономика
Путин потребовал стабилизировать цены на авиакеросин и битумРБК вчера в 10:48
Как Путин вступился за авиакомпании В соглашения о стабилизации цен на нефтепродукты с нефтяниками, предполагающие демпфирующую надбавку (компенсации нефтяным компаниям за сдерживание цен на бензин и дизтопливо), необходимо включить авиакеросин и битум.
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Правительство распространит механизм обратного акциза на авиакеросин
Rambler News Serviceвчера в 10:02
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:16, Вашингтон
Транспорт
Москвичи смогут исправить ошибки при оплате парковки
Москвичи теперь смогут исправить ошибки, допущенные при оплате парковки, с помощью обновленной версии мобильного приложения, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Обновлено в 03:02
Путешествия
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины
"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", - отметили в ведомстве.
Обновлено в 04:01
Технологии
Обнаружен новый способ хищения банковских данных россиян
Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных.
Обновлено вчера в 21:15
Политика
Протестующие разгромили офис правящей партии в Грузии
Обновлено вчера в 20:49
Политика
Косачев назвал беспорядки в Тбилиси провалом властей Грузии
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в расколе грузинского общества Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев назвал беспорядки в Тбилиси, которые начались после инцидента на сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии, провалом грузинских властей.
Обновлено в 03:48
Технологии
Роскачество проверило приложения по доставке продуктов
Роскачество опубликовало новое исследование, в рамках которого эксперты проверили приложения сервисов по доставке продуктов.
Обновлено в 03:39
Политика
Путин назвал несмешным президентство Зеленского
Обновлено вчера в 08:35
Авто
Lada объяснила, почему Xray так продается
Продажи Lada Xray и Xray Cross падают третий месяц подряд, несмотря на то, что сегмент кроссоверов и "паркетников" в настоящее время находится на подъёме.
Обновлено вчера в 16:58
Общество
Вершина лета: что такое солнцестояние и как его встречают в мире
Иванов день Летнее солнцестояние считалось одним из самых важных праздников в древних религиях и культурах, в народе его называют праздником вершины лета.
Обновлено в 03:45
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:29
Наука
Роспатент назвал 100 лучших изобретений года
Роспатент подвел итоги анализа всех патентов, выданных в 2018 году, и опубликовал список "100 лучших изобретений 2018 года".
Обновлено в 02:18
Технологии
Абитуриенты смогут подать заявления во все вузы РФ онлайн в 2024 году
"Внедрение функционала суперсервиса будет осуществляться поэтапно с 2020 года по 2024 год", - сообщили в Минобрнауки, уточнив, что уже в 2024 г. заявление можно будет подать во все вузы РФ онлайн.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Политика
Портнов «спокойно принял» отмену своего назначения в КНУ им. Шевченко
Своими мыслями Портнов поделился в Telegram-канале 20 июня Ранее в тот же день, 20 июня, около 300 студентов КНУ имени Шевченко устроили акцию протеста против назначения Портнова на указанную должность.
Обновлено в 02:07
Кино
В Сети появился финальный трейлер третьего сезона «Очень странных дел»
Стриминговый сервис Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела».
Обновлено в 02:23
Авто
В России окончательно завершились продажи кроссоверов марки SsangYong
Продажи кроссоверов SsangYong на территории нашей страны окончательно прекращены.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн рублей арестован сотрудник ФСБ
По данным «Фонтанки.ру», 33-летнего капитана Госбезопасности подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.
Обновлено в 01:36
Политика
ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж
Госкорпорация ВЭБ.РФ подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:27
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Шоу-бизнес
Психиатр: «Бари Алибасов не симулирует сумасшествие»
Продюсер Бари Алибасов в минувший понедельник выписался из НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
Трамп в последнюю минуту отменил удар по Ирану
Президент США Дональд Трамп разрешил нанесение удара по Ирану в ответ на то, что Исламская Республика сбила американский беспилотник, но в последнюю минуту отменил операцию.
Обновлено в 00:55
Футбол
Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках
Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.
Обновлено вчера в 15:57
Шоу-бизнес
50-летнюю Дженнифер Энистон засняли в бикини на пляже
Особенно понравилось фанатам сериала, какой моложавой и подтянутой выглядит в своем бикини 50-летняя Энистон.
Обновлено вчера в 10:11
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 08:27
Транспорт
Новые станции красной ветки метро разгрузят Киевское и Калужское шоссе
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия
СК начал проверку в связи с жалобой Путину на плату за вывоз мусора
Следователи организовали проверку после жалобы жителей села Семлёво Смоленской области в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным на взимание платы за вывоз мусора.
Обновлено вчера в 13:57
Политика
Совет Евросоюза продлил санкции против России из-за Крыма
Совет Евросоюза продлил так называемый крымский пакет санкций против Российской Федерации до 23 июня 2020 года.
Обновлено вчера в 09:28