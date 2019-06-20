Путин потребовал стабилизировать цены на авиакеросин и битумРБК вчера в 10:48

Как Путин вступился за авиакомпании В соглашения о стабилизации цен на нефтепродукты с нефтяниками, предполагающие демпфирующую надбавку (компенсации нефтяным компаниям за сдерживание цен на бензин и дизтопливо), необходимо включить авиакеросин и битум.

Путин потребовал стабилизировать цены на авиакеросин и битум

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