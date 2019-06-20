Экономика
Путин потребовал стабилизировать цены на авиакеросин и битумРБК вчера в 10:48
Как Путин вступился за авиакомпании В соглашения о стабилизации цен на нефтепродукты с нефтяниками, предполагающие демпфирующую надбавку (компенсации нефтяным компаниям за сдерживание цен на бензин и дизтопливо), необходимо включить авиакеросин и битум.
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Правительство распространит механизм обратного акциза на авиакеросин
Rambler News Serviceвчера в 10:02
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:32, Вашингтон
Политика
Протестующие разгромили офис правящей партии в Грузии
Обновлено вчера в 20:49
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:29
Армия и оружие
Спасатели ЦВО обеспечат приземление экипажа «Союза МС-11» в Казахстане
Для встречи экипажа в Казахстан направилась поисково-спасательная группа ЦВО.
Обновлено в 02:36
Политика
Киевский патриархат восстановили на Украине
Почетный патриарх православной церкви Украины Филарет Денисенко 20 июня провел собрание, в результате которого постановление 2018 года архиерейского собора о распаде церкви было отменено.
Обновлено вчера в 10:13
Транспорт
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины
"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", - отметили в ведомстве.
Обновлено в 04:01
Спорт
Сборная России по баскетболу победила Италию в матче Европейских игр
Мужская сборная России по баскетболу в формате "3 на 3" победила команду Италии в первом матче группового этапа на вторых Европейских играх, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:28
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Корейская компания KIA представила новый компактный кроссовер Seltos.
Обновлено вчера в 03:28
Политика
Туристам из России рекомендовали воздержаться от поездок в Тбилиси
Российским туристам рекомендуется воздержаться от поездок в Грузию, пока ситуация там не стабилизируется, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Обновлено в 03:12
Здоровье
Министром здравоохранения Пензенской области станет Александр Никишин
Сегодня в официальном Твиттере главы региона появилась информация о том, что новым министром здравоохранения области станет главный врач областной больницы Александр Никишин.
Обновлено в 02:53
Политика
Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии
Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Происшествия
В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии
Американские военные в ходе учений НАТО Saber Guardian – 2019 в Румынии на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий и уничтожили посевы, а также напугали работавших там местных жителей.
Обновлено вчера в 21:27
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Авто
В Сети показали Lada 4x4 с АКПП
Фотографии "Нивы" с автоматической коробкой передач недавно появились в группе "Новости Лада" в социальной сети ВКонтакте.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
УВЗ пообещал показать на «Армии-2019» созданный на 3D-принтере танк
Уралвагонзавод (УВЗ) покажет на форуме «Армия-2019» секретные образцы военной техники, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
В Хаме замечена знаменитая пушка БС-3
Обновлено в 01:45
Футбол
Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»
Полузащитник Филиппе Коутиньо решил покинуть каталонскую "Барселону" в текущее трансферное окно.
Обновлено в 03:48
Политика
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 08:27
Политика
Путин рассказал о склонностях Кудрина
В России практически уже не осталось экономистов из 1990-х, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
Беженцы из Сирии и Египта пытались сбежать в Финляндию через Выборг
Оперативники ФСБ задержали на автовокзале в Выборге двух молодых беженцев: один из них прибыл в Россию из Египта, а другой из Сирии, сообщили Gazeta.SPb в ПУ ФСБ по Петербургу и Ленобласти 21 июня.
Обновлено в 04:14
Экономика
Ритейлер «Лента» покупает склад под производство полуфабрикатов
Один из лидеров российской продовольственной розницы – «Лента» приобретает складской комплекс на 70 000 кв. м в Тосненском районе Ленинградской области у ГК «Ориентир», рассказали «Ведомостям» представители сторон и консультанта сделки – компании Cushman & Wakefield.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн рублей арестован сотрудник ФСБ
По данным «Фонтанки.ру», 33-летнего капитана Госбезопасности подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.
Обновлено в 01:36
Политика
В Совфеде оценили заявление о подготовке встречи Зеленского и Путина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Михаила Поплавского о том, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:23
Экономика
Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог
Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Решение Зеленского о роспуске Рады признали конституционным
Конституционный суд Украины признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, сообщило агентство "Укринформ" со ссылкой на источник в суде.
Обновлено вчера в 09:34
Гаджеты
Apple отзывает MacBook Pro из-за опасной батареи
Apple бесплатно заменит батареи в MacBook Pro, которые она начала отзывать из-за потенциальной угрозы возгорания.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Восьмой бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию
Бизнесмен из Санкт-Петербурга, гендиректор компаний "Биоресурс" и "Гранит-ПМГ" Роман Стародубец, входивший в так называемый лондонский список уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, в пятницу вернулся в Россию, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
Обновлено в 04:05