Путин потребовал расселить весь дом после трагедии в МагнитогорскеГазета.Ru 07:33

Жители города обратились ко мне с просьбой расселить весь дом. Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая, 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте... Надо пойти навстречу людям и дом расселить целиком. Всем предоставить жилье.

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