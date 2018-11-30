Политика

Путин потребовал пресечь хищение нефти и газа в Дагестане
Ведомости
06:54

Правительство совместно с Генпрокуратурой должно «принять незамедлительные меры по выявлению, пресечению и предупреждению хищений газа, нефти и нефтепродуктов, несанкционированного подключения к распределительным сетям, незаконного оборота нефтепродуктов и противоправного использования товарных знаков на территории Республики Дагестан», говорится в поручении президента Владимира Путина.
Ведомости06:54
с чего всё началось
В документе, опубликованном
 на сайте Кремля, говорится и о необходимости разобраться с несанкционированным подключением к распределительным сетям Дагестана, а также незаконным оборотом нефтепродуктов и противоправным использованием товарных знаков на территории региона.
РБК06:35

Подробнее о событии

Генпрокуратура поручила провести проверку транспортировки газа и нефти в Дагестане

RT на русском10:00

Путин поручил ФАС повлиять на цены на электричество, газ и тепло в Дагестане

Коммерсантъ08:52

Путин поручил ФАС урегулировать тарифы ЖКХ в Дагестане

РИА Новости06:35

Путин поручил разобраться с воровством газа, нефти и бензина в Дагестане

РБК06:35

Президент России поручил пресекать факты хищения нефти и газа в сетях Дагестана

РИА Дагестан08:47

Владимир Путин включился в борьбу с воровством энергоресурсов в Дагестане

Черновик07:40

Генпрокуратура займется хищениями нефти и газа в Дагестане

ГТРК Дагестан07:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 13:53, Ашберн
Политика

Песков рассказал, что Путин и Трамп поприветствовали друг друга на G20

Обновлено в 13:43
Армия и оружие

Минобороны: НАТО под предлогом учений усиливает войска у границ России

Североатлантический альянс под предлогом проведения военных маневров концентрирует войска и тяжелую технику в странах, граничащих с Россией, заявил 30 ноября заместитель главы российского военного ведомства генерал-полковник Александр Фомин.
Обновлено в 13:36
Политика

Украина запретила въезд на свою территорию российским мужчинам

Украина в рамках военного положения ограничит права граждан РФ. Взрослым мужчинам из России уже запретили въезд в страну.
Обновлено в 13:24
Политика

Главы МИД G7 призвали Россию отпустить арестованных украинских моряков

Главы МИД государств Группы семи призвали Москву отпустить украинских моряков, арестованных за незаконное пересечение российской границы в районе Керчи.
Обновлено в 13:36
Политика

Задержанных украинских моряков поместили в «Лефортово»

Украинских военных моряков, арестованных за нарушение границы после попытки пройти по Керченскому проливу, доставили в Москву.
Обновлено в 13:30
Политика

СБУ проводит обыск дома у наместника Киево-Печерской лавры

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски дома наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.
Обновлено в 13:36
Политика

Макрон прибыл на саммит G20 в Аргентину, но его никто не встретил

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в столицу Аргентины Буэнос-Айрес на саммит G20.
Обновлено в 13:09
Армия и оружие

Россия ограничит проход по Севморпути иностранным военным кораблям

Обновлено в 13:24
Политика

Минобороны России рассчитывает, что США не выйдут из ДРСМД

В Минобороны России рассчитывают, что США не станут выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие

В ДНР заявили о подготовке Киева к военному наступлению

По данным разведки самопровозглашенной ДНР, речь идет о подготовке к наступлению, запланированному на декабрь 2018 года.
Обновлено в 13:27
Политика

Лидеры БРИКС призвали членов ВТО противостоять протекционизму

Обновлено в 13:45
Политика

Суд отклонил иск Касперского из-за запрета софта для госучреждений США

Федеральный апелляционный суд в Вашингтоне оставил в силе запрет на использование софта «Лаборатории Касперского» в американских госучреждениях, отклонив иск российской компании.
Обновлено в 13:40
Политика

В США заявили, что расследование Мюллера подрывает отношения с Россией

Расследование «российского вмешательства» под руководством спецпрокурора США Роберта Мюллера подрывает отношения Вашингтона и Москвы, заявили в Белом доме.
Обновлено в 11:55
Политика

Миллиардер Лисин возглавил Международную федерацию спортивной стрельбы

Основной владелец и председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин стал президентом Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF), сообщается на сайте организации.
Обновлено в 12:37
Политика

Туск: Евросоюз продлит санкции против России ещё на полгода

Председатель Европейского совета Дональд Туск уверен, что Европейский союз продлит санкции против Российской Федерации ещё на полгода.
Обновлено в 11:04
Главное