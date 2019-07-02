Экономика
Путин потребовал прекратить необоснованные отказы в ипотекеLenta.ru вчера в 10:47
Президент России Владимир Путин распорядился принять меры по недопущению необоснованных отказов в выдаче ипотеки семьям, имеющим право на льготы. Соответствующее требование содержится в перечне поручений по итогам прямой линии с главой государства, проведенной в июне текущего года.
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Путин поручил защитить семьи с правом на соцподдержку от необоснованных отказов в ипотеке
Народные новостивчера в 09:57
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:43, Вашингтон
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