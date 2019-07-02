Экономика
Путин потребовал прекратить необоснованные отказы в ипотекеLenta.ru 10:47
Президент России Владимир Путин распорядился принять меры по недопущению необоснованных отказов в выдаче ипотеки семьям, имеющим право на льготы. Соответствующее требование содержится в перечне поручений по итогам прямой линии с главой государства, проведенной в июне текущего года.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:24, Вашингтон
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Согласно информации «Ростова», Полоз был отозван по распоряжению петербургского футбольного клуба «Зенит», которому ранее принадлежал полузащитник.
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Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
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Космос
Ученые объяснили тайну появления астероида Оумуамуа
Исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, разочарует сторонников теории палеоконтакта: астероид Оумуамуа имеет совершенно естественное происхождение и, следовательно, не является кораблем пришельцев.
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В Пензе продлили акцию «Прогулка с доктором»
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Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке
Обновлено в 08:10
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ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»
Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
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Люди с украинским флагом отняли у водителя в Грузии георгиевскую ленту
На видео грузины не дают проехать автомобилю, требуя от водителя отдать георгиевскую ленту.
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Xiaomi представила новую линейку смартфонов
Китайская компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9, сообщает портал Gizmochina.
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Диетолог назвал минимальную порцию мультизернового хлеба для здоровья
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Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале
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