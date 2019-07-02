Экономика
Путин потребовал прекратить необоснованные отказы в ипотекеLenta.ru 10:47
Президент России Владимир Путин распорядился принять меры по недопущению необоснованных отказов в выдаче ипотеки семьям, имеющим право на льготы. Соответствующее требование содержится в перечне поручений по итогам прямой линии с главой государства, проведенной в июне текущего года.
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