Экономика

Путин потребовал прекратить необоснованные отказы в ипотекеLenta.ru 10:47

Президент России Владимир Путин распорядился принять меры по недопущению необоснованных отказов в выдаче ипотеки семьям, имеющим право на льготы. Соответствующее требование содержится в перечне поручений по итогам прямой линии с главой государства, проведенной в июне текущего года.
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Минфину и ЦБ поручили разобраться с отказами семьям в ипотеке

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Путин поручил защитить семьи с правом на соцподдержку от необоснованных отказов в ипотеке

Народные новости09:57
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:44, Вашингтон
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