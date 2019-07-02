Экономика

Путин потребовал прекратить необоснованные отказы в ипотекеLenta.ru 10:47

Президент России Владимир Путин распорядился принять меры по недопущению необоснованных отказов в выдаче ипотеки семьям, имеющим право на льготы. Соответствующее требование содержится в перечне поручений по итогам прямой линии с главой государства, проведенной в июне текущего года.
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Минфину и ЦБ поручили разобраться с отказами семьям в ипотеке

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Финмаркет10:58

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ТАСС10:23

Путин поручил не допустить необоснованных отказов в выдаче льготной ипотеки

РИА Новости10:08

Путин поручил не допустить необоснованных отказов в выдаче ипотечных кредитов

ФАН10:07

Путин потребовал прекратить необоснованные отказы в ипотеке

Lenta.ru10:47
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:19, Вашингтон
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В Анапе на всех пляжах курорта запретили купание из-за шторма и сильного донного течения.
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