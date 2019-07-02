Политика
Путин потребовал прекратить необоснованные отказы льготникам в ипотеке9111.ru вчера в 13:41
Президент РФ Владимир Путин распорядился принять меры по недопущению необоснованных отказов в выдаче ипотеки семьям, имеющим право на льготы. Данное требование вошло в перечень поручений по итогам «прямой линии». Ознакомиться с документом можно на сайте Кремля.
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Путин поручил защитить семьи с правом на соцподдержку от необоснованных отказов в ипотеке
Народные новостивчера в 09:57
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:04, Вашингтон
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