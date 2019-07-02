Политика

Путин потребовал прекратить необоснованные отказы льготникам в ипотеке9111.ru вчера в 13:41

Президент РФ Владимир Путин распорядился принять меры по недопущению необоснованных отказов в выдаче ипотеки семьям, имеющим право на льготы. Данное требование вошло в перечень поручений по итогам «прямой линии». Ознакомиться с документом можно на сайте Кремля.
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Минфину и ЦБ поручили разобраться с отказами семьям в ипотеке

News.ruвчера в 12:31

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Финмаркетвчера в 10:58

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ТАССвчера в 10:23

Путин поручил не допустить необоснованных отказов в выдаче льготной ипотеки

РИА Новостивчера в 10:08

Путин потребовал прекратить необоснованные отказы в ипотеке

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Путин поручил защитить семьи с правом на соцподдержку от необоснованных отказов в ипотеке

Народные новостивчера в 09:57
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:04, Вашингтон
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Энергетика

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Обновлено вчера в 12:13
Экономика

Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектов

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Роспотребнадзор предложил создать календарь прививок для пожилых людей для повышения средней продолжительности жизни в России, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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Общество

РБК нашел аудиторскую оценку оспариваемой сделки «Рольфа»

Оценку компании «Рольф Эстейт», из-за продажи которой основателя «Рольфа» Сергей Петрова обвинили в выводе 4 млрд руб. за рубеж, готовила московская аудиторская компания ООО «Юрис, право и аудит», рассказал РБК представитель «Рольфа» и подтвердил гендиректор аудитора Игорь Тимошин.
Обновлено в 01:00
Здоровье

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Малейшая инфекция могла привести к смерти пациентки. Пересадка костного мозга оказалась единственным способом спасти Лавгроув жизнь.
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия

Подозреваемая в мошенничестве экс-полковник МВД сбежала в Грузию

Известно, что 38-летняя экс-полицейская сбежала за пределы РФ и в настоящее время она скрывается от следствия в Грузии.
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Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0

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Футбол

«Барселона» установила ценник на Умтити

Защитник испанской "Барселоны" Самуэлем Умтити может перейти в другой клуб, сообщает Sport24. Каталонский клуб просит за него €50 млн.
Обновлено вчера в 22:52
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Россия и саудовская Аравия поставили ОПЕК под контроль

Обновлено 01 июля в 19:30
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции в Торонто

Обновлено в 00:38
Экономика

В Китае улучшили корпоративный рейтинг кредитоспособности «Русала»

Повышение рейтинга, пояснили в агентстве, отражает высокий уровень возможностей «Русала», связанных с выполнением своих финансовых обязательств, и подтверждает стабильность компании вне зависимости от макроэкономических условий.
Обновлено в 00:39
Политика

Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Путиным MH17

Нидерландский премьер Марк Рютте на G20 встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил MH17.
Обновлено вчера в 23:49
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Обновлено вчера в 11:36
Происшествия

В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека

Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено вчера в 08:52
Футбол

«Ахмат» в первом матче Глушакова разгромил «Штурм»

Футболисты грозненского «Ахмата» в товарищеском матче разгромили австрийский «Штурм».
Обновлено вчера в 14:45
Космос

Ученые объяснили, чем для людей обернется первый контакт с пришельцами

«СМИ любят манипулировать сознанием людей, сообщение о первом контакте с пришельцами может быть выдано за фейк или же спровоцировать панику в обществе», – рассказал эксперт.
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«Веранды здоровья» открылись в девяти московских парках

Обновлено в 00:40
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Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка

Обновлено вчера в 22:52
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Красноярец открыл стрельбу по соседям из-за громкой музыки

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Обновлено вчера в 23:28
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Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
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«По последним данным, в результате дождевого паводка в Иркутской области из 17 пропавших без вести четыре человека найдены живыми», — сообщили в МЧС.
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ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»

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В Боливии распространяется неизвестный смертельный вирус

Власти Боливии объявили о распространении в стране смертельно опасного вируса, который пока не удалось идентифицировать.
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