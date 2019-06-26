Политика

Путин потребовал перестать прятать на дорогах камерыКапитал страны 11:19

Камеры на дорогах были установлены с одной целью – снизить на дорогах аварийность с целью сохранения здоровья и жизни людей, напомнил президент. По мнению Владимира Путина, водителей «подводят под штраф», однако это лишь средство для достижения дисциплины на дорогах, и об этом не нужно забывать.
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Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Коммерсантъ08:37

Путин призвал не прятать камеры видеонаблюдения на дорогах

Российская газета07:43

Путин призвал не прятать камеры на дорогах

Rambler News Service07:28

Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах

РИА Новости07:39

Путин потребовал не прятать камеры на опасных участках дорог

РБК07:32

Путин призвал не прятать камеры на российских дорогах

RT на русском07:29

Путин заявил, что нельзя прятать камеры на опасных участках автомобильных дорог

ТАСС07:41
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