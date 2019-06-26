Политика
Путин потребовал перестать прятать на дорогах камерыКапитал страны 11:19
Камеры на дорогах были установлены с одной целью – снизить на дорогах аварийность с целью сохранения здоровья и жизни людей, напомнил президент. По мнению Владимира Путина, водителей «подводят под штраф», однако это лишь средство для достижения дисциплины на дорогах, и об этом не нужно забывать.
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Политика
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
Резолюция по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ содержит призывы, а не ограничения, отметил ранее руководитель одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.
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Хоккей
Луонго объявил о завершении карьеры
Напомним, что в НХЛ Луонго выступал за Айлендерс, Ванкувер и Флориду.
Обновлено в 14:32
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Политика
Путин выступит на заседании Госсовета по развитию автодорог
Обновлено в 01:07
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.
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Общество
Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что замдиректора департамента здравоохранения региона Юлия Арсенина выразила свое мнение как врач.
Обновлено в 13:43
Происшествия
Дело «московского отравителя» передали из полиции в СК
Следственный комитет принял к производству уголовное дело в отношении Мурата Сабанова, обвиняемого в отравлении москвичей и похищении их имущества, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
Обновлено в 14:01
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Спорт
WADA может завести более 100 дел против российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может возбудить более ста дел в отношении спортсменов из России.
Обновлено в 11:21
Происшествия
В Саратове предотвратили теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Гаджеты
Представлены бюджетные смартфоны LG W10, W30 и W30 Pro
Обновлено в 06:06
Авто
«КЛЮЧАВТО» начинает работу с брендом «КАМАЗ» в Минеральных Водах
Как отмечается, для «КЛЮЧАВТО» бренд «КАМАЗ» стал новым, 27-м в портфеле компании.
Обновлено в 10:01
Происшествия
В Крыму после прыжка с парашютом утонули двое десантников
В Крыму после прыжка с парашютом утонули двое десантников. Трагедия произошла 26 июня на полигоне "Старый Крым", пишет "Интерфакс".
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Энгельсе горит рынок на площади более 1 тыс. кв. м
Площадь пожара превысила тогда пять тыс. кв. м. Была задержана поджигательница - одна из торговок.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
Разработка новой боевой экипировки «Сотник» стартует в 2020 году
Разработка экипировки для российских бойцов, которая придет на смену проекту «Ратник», стартует в 2020 году.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес
Нюша перепела новый трек своего бывшего Егора Крида
На днях Крид представил новый клип на песню «Музыка вкуснее».
Обновлено в 12:46
Политика
Избран новый генсек Совета Европы
Новым генеральным секретарем Совета Европы по итогам голосования избрана министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, передает ТАСС.
Обновлено в 14:14
Политика
Медведев поддержал конфискацию машин у пьяных водителей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил за то, чтобы в новой версии КоАП был прописан пункт о конфискации машин у водителей, совершивших ДТП в состоянии опьянения.
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Авто
Интерьер Kia Seltos показан во всех подробностях
Во время презентации вседорожника Kia Seltos в Южной Корее производитель впервые опубликовал фотографии интерьера новинки.
Обновлено в 11:30
Здоровье
Медучреждения Оренбургской области получат новейшую аппаратуру
В 2019 году в медицинские учреждения Оренбургской области приобретут оборудование для диагностики, лечения и ранней реабилитации пациентов с заболеваниями сердца и сосудов.
Обновлено вчера в 21:41
Армия и оружие
Названы имена причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ
Правоохранительные органы ДНР установили личности сотрудников Службы безопасности Украины, которые принимали непосредственное участие в убийстве первого главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Воткнувшего в петербуржца карабин сотрудника ФСБ осудят
Военная прокуратура ЗВО Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении сотрудника ФСБ, который в ходе обыска загородного дома предпринимателя воткнул ему в энное место карабин «Тигр», об этом пишет «ФедералПресс».
Обновлено в 13:58
Экономика
В каких регионах переплатили за услуги ЖКХ
По информации "Российской газеты", в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено в 12:01
Армия и оружие
В ДНР назвали цели отхода украинских военных от линии соприкосновения
Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставляют позиции на юго-востоке Украины для шантажа командиров подразделений, не выплачивающих надбавки военнослужащим за участие в боевых действиях.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие
В Венесуэле заявили о попытке госпереворота и убийства Николаса Мадуро
Обновлено в 14:20
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер
Обновлено в 13:51
Спорт
МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса
Международный олимпийский комитет сегодня во время 134-й сессии утвердил лишение статуса признания Международную ассоциацию бокса (AIBA).
Обновлено в 05:03