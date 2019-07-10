Политика
Путин потребовал от кабмина быстрее начинать работу в сфере технологийNews.ru 08:24
Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правительство и компании с госучастием активнее разворачивать работу по развитию сферы высоких технологий.
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Путин потребовал от правительства и госкомпаний активнее работать в сфере новых технологий
Будущее России. Национальные проекты07:15
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 11:32, Вашингтон
Происшествия
Пожарные Барнаула локализовали возгорание в жилом доме
Обновлено в 10:29
Политика
Зеленский пообещал расправу придумавшему телемост с Россией каналу
Телемост между NewsOne и «Россией 1» был запланирован на 12 июля, однако из-за угроз физической расправы украинский канал отказался от этой идеи.
Обновлено в 10:03
Политика
Вице-премьер Италии опроверг информацию о финансировании из России
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в очередной раз опроверг информацию о получении финансирования возглавляемой им партии "Лига" с российской стороны.
Обновлено в 09:08
Культура
Скончался народный художник Белоруссии Виктор Громыко
Обновлено в 11:25
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено вчера в 08:38
Политика
Поезд Киев-Москва оказался самым прибыльным на Украине
Поезд Киев-Москва, оператором которого является Украинская железная дорога ("Укрзализныци"), приносит больше денег, чем пять самых прибыльных внутренних маршрутов Украины.
Обновлено в 10:25
Футбол
ЦСКА сменил конечного бенефициара
Сын владельца ЦСКА Евгения Гинера Вадим перестал быть конечным бенефициаром московского клуба.
Обновлено в 09:22
Политика
Медведев назвал два решения проблемы транзита газа через Украину
Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что после выборов в Верховную Раду можно вернуться к обсуждению газовых вопросов между РФ и Украиной.
Обновлено в 10:59
Политика
Совладелица «Рустави 2» потребовала уволить гендиректора канала
Совладелица грузинского телеканала "Рустави 2" Нино Нижарадзе настаивает на увольнении Николоза Гварамии с поста гендиректора.
Обновлено в 10:55
Политика
Россию заподозрили в попытке финансирования «европейского Трампа»
По условиям сделки, Россия должна была перечислить десятки миллионов долларов партии Сальвини, которого издание называет «европейским Дональдом Трампом», в обмен на политическую лояльность.
Обновлено в 08:18
Общество
Большая часть Еревана осталась без электричества
Почти все кварталы Еревана с полудня среды остались без электричества, телефонная и интернет связь работают с перебоями.
Обновлено в 05:42
Авто
Lada Largus обновился и подорожал
«АвтоВАЗ» официально представил рестайлинговый универсал Lada Largus. Модель немного изменилась внешне и получила новое оснащение.
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия
Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги
Полиция считает, что супруг Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей у банка, причастен к кражам, мужчина задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 08:47
Политика
Трамп пообещал значительно ужесточить санкции против Ирана
США в ближайшее время в значительной степени ужесточат действующий санкционный режим против Ирана.
Обновлено в 10:38
Культура
Ольга Бузова станет участницей шоу «Форт Боярд»
Напомним, ранее стало известно, что новым ведущим российской версии шоу «Форд Боярд» будет музыкант Сергей Шнуров.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
После урагана в Перми три человека попали в больницу
В результате три человека обратились в больницу.
Обновлено в 08:51
Футбол
СМИ сообщили об интересе «Спартака» к футболисту сборной Уругвая
«Спартак» заинтересовался атакующим полузащитником «Сампдории» и сборной Уругвая Гастоном Рамиресом, передает Sport24.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В отеле Новой Москвы задушили стюардессу
В ванной отеля Новой Москвы была найдена задушенная 23-летняя девушка.
Обновлено в 09:08
Происшествия
ФСИН опровергла побег из колонии, где находятся Кокорин и Мамаев
Управление ФСИН по Белгородской области сообщило, что побега из колонии №4 не было, осужденные сбежали из исправительного центра, где находились на принудительных работах.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Взрыв прогремел в центре Луганска
Обновлено в 08:36
Экономика
Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян
В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин.
Обновлено в 05:12
Происшествия
ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене Антонины Зиминой
Семья обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой сообщила о задержании ее мужа.
Обновлено в 08:46
Политика
Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент
Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
Обновлено в 03:07
Политика
В Эстонии осудили салют в честь освобождения Таллина
Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что намерения российской стороны устроить салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских войск "провокационные".
Обновлено вчера в 14:11
Космос
Два НЛО на большой скорости промчались над Гранд-Каньоном в США
На сегодняшний день случаи столкновения с НЛО стали уже привычным явлением.
Обновлено в 01:07
Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который разрешает туристам свободно посещать Чернобыльскую зону отчуждения.
Обновлено в 09:18
Здоровье
В Челябинске рассказали о реализации нацпроекта «Демография»
Начальник управления социального обслуживания регионального министерства социальных отношений Александр Гусев особо остановился на итогах реализации регионального проекта «Старшее поколение».
Обновлено в 06:43
Политика
Вопрос об отставке Татьяны Давыденко вынесен на сессию Заксобрания
Почти все депутаты на комитете проголосовали за ее отставку, только один воздержался – точку в этом вопросе поставит сессия, которая состоится 11 июля.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку
На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
Обновлено в 08:36