Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правительство и компании с госучастием активнее разворачивать работу по развитию сферы высоких технологий.

Путин потребовал от кабмина быстрее начинать работу в сфере технологий

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