Президент РФ Владимир Путин призвал правительство и компании с госучастием активно разворачивать работу по развитию сферы высоких технологий.

с чего всё началось

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