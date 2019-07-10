Политика

Путин потребовал обеспечить России технологический суверенитетCentralasia.news 19:13

Страна обладает всем необходимым для достижения цели, заявил президент РФ. В Москве 10 июля 2019 года прошла церемония обмена подписанными соглашениями о намерениях между кабинетом министров и крупными компаниями по развитию высокотехнологичных направлений.
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с чего всё началось

Путин потребовал от кабмина и госкомпаний активно начинать работу в сфере новых технологий

Президент РФ Владимир Путин призвал правительство и компании с госучастием активно разворачивать работу по развитию сферы высоких технологий.
ТАСС07:20

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Путин призвал гарантировать технологический суверенитет

Газета.Ru07:14

Путин поручил госкомпаниям добиваться лидерства в сфере высоких технологий

Известия07:11

Путин о развитии современных отраслей экономики России

RT на русском06:40

Путин: правительство должно начать активную работу в сфере новых технологий

Комсомольская правда07:05

Путин поручил обеспечить цифровой суверенитет России

Говорит Москва07:01

Путин призвал обеспечить России технологический суверенитет

Lenta.ru06:50

Путин призвал гарантировать технологический суверенитет России

РИА Новости07:08
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 20:42, Вашингтон
Армия и оружие

Китайский J-20 побил рекорд боевой крейсерской скорости

Обновлено в 04:10
Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:13
Общество

Названы регионы Земли, где люди смогут жить к концу столетия

Как уже писал ФедералПресс, группа ученых из России и США выяснила, что к концу 21 века из-за глобального потепления значительная доля азиатской части России станет пригодной для жизни большого количества людей, в том числе климатических беженцев.
Обновлено в 20:18
Шоу-бизнес

Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку

На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II

Обновлено в 18:47
Наука

Дело не в жире: полным людям посоветовали худеть по-другому

Американские исследователи из Медицинского колледжа Джорджии заявили, что страдающим от ожирения людям надо сосредоточиться не на потере лишнего жира, а на укреплении мышц.
Обновлено вчера в 07:41
Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие

В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер

Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, пишет CNN со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 19:59
Шоу-бизнес

Певица Марина Хлебникова рассказала о серьезной болезни

Певица Марина Хлебникова рассказала о том, что страдает от серьезного заболевания и не строит планов на годы вперед.
Обновлено в 19:07
Футбол

«Интер» и «Милан» представили проект нового стадиона

Обновлено в 10:31
Политика

Руководитель телеканала «1+1» может сменить Кличко на посту мэра Киева

Как сообщает "КиевVласть" со ссылкой на источник в администрации президента Украины, уже в эту пятницу глава страны Владимир Зеленский подпишет указ о назначении Александра Ткаченко главой Киевской городской администрации.
Обновлено в 16:48
Армия и оружие

Зеленский поручил жестко реагировать на провокации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчак максимально усилить работу по обезвреживанию диверсионных групп в Донбассе и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против мирных граждан и военнослужащих.
Обновлено в 16:19
Общество

Найдены доказательства инсценировки отравления Алибасова

Помощник продюсера Бари Алибасова заранее договорился с врачом о госпитализации музыканта.
Обновлено в 16:21
Происшествия

Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП, двое пострадавших

На трассе между городами Рогожина и Кавая в Албании произошло ДТП с участием автомобиля посольства России в этой стране.
Обновлено в 17:24
Экономика

Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции

Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Политика

Медведчук считает Януковича предателем

Лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук назвал в своем Twitter экс-президента Украины Виктора Януковича предателем.
Обновлено в 16:27
Политика

Зеленский открыл Чернобыль для туристов

Обновлено в 08:43
Интернет

«Яндекс.Маркет» собрал продовольственную корзину в магазине у дома

Приложение «Суперчек» от «Яндекс.Маркета» (СП «Яндекса» и Сбербанка), которое показывает ассортимент крупных продовольственных ритейлеров и позволяет получать кэшбэк за покупки, с 10 июля заработало в бета-версии.
Обновлено в 17:55
Общество

Сохранить рощу в Берёзовом пытаются местные жители

Земельные работы идут, разрешение получено от главы Маркова, а протест со стороны местных жителей, говорят они, администрация проигнорировала.
Обновлено в 05:12
Политика

Меркель сделала заявление после приступа

Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич оправдался за обидные слова о россиянах

В беседе Ксения задавала множество каверзных вопросов и, конечно же, не смогла смолчать о последнем скандале, когда россияне очень обиделись на своего кумира.
Обновлено в 13:27
Происшествия

Норвегия обнаружила утечку радиации на затонувшей советской подлодке

Речь идет о советской атомной субмарине "Комсомолец", которая затонула в Норвежском море в 1989 году в результате пожара.
Обновлено вчера в 12:52
Здоровье

Названа полезная дневная норма шоколада

Согласно мнению нескольких экспертов, ежедневной безопасной нормой является половина плитки темного шоколада.
Обновлено в 20:36
Происшествия

ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда

Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.
Обновлено в 10:00
Политика

Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.
Обновлено в 15:36
Происшествия

В США на шоссе из машины высыпались деньги

Неизвестное количество купюр вылетело из бронированного автомобиля, который ехал по шоссе в штате Джорджия.
Обновлено в 11:24
Футбол

Нападающий «Локомотива» стал игроком ФК «Ростов»

Обновлено в 16:31
Интернет

Защищенные чаты в WhatsApp и Telegram оказались под угрозой взлома

Новая версия FinSpy опасна для пользователей устройств на iOS 11 и ниже с джейлбрейком и на устаревших версиях Android.
Обновлено в 12:07
Наука

Археологи нашли в Израиле библейский город Секелаг

Израильские археологи предположили, что им удалось найти упомянутый в Библии древний филистимлянский город Секелаг.
Обновлено вчера в 09:58
Футбол

ЦСКА сменил конечного бенефициара

Сын владельца ЦСКА Евгения Гинера Вадим перестал быть конечным бенефициаром московского клуба.
Обновлено в 09:22
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