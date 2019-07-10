Политика
Путин потребовал обеспечить России технологический суверенитетCentralasia.news 19:13
Страна обладает всем необходимым для достижения цели, заявил президент РФ. В Москве 10 июля 2019 года прошла церемония обмена подписанными соглашениями о намерениях между кабинетом министров и крупными компаниями по развитию высокотехнологичных направлений.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин призвал правительство и компании с госучастием активно разворачивать работу по развитию сферы высоких технологий.ТАСС07:20
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Путин: правительство должно начать активную работу в сфере новых технологий
Комсомольская правда07:05
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 20:42, Вашингтон
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:13
Общество
Названы регионы Земли, где люди смогут жить к концу столетия
Как уже писал ФедералПресс, группа ученых из России и США выяснила, что к концу 21 века из-за глобального потепления значительная доля азиатской части России станет пригодной для жизни большого количества людей, в том числе климатических беженцев.
Обновлено в 20:18
Шоу-бизнес
Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку
На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II
Обновлено в 18:47
Наука
Дело не в жире: полным людям посоветовали худеть по-другому
Американские исследователи из Медицинского колледжа Джорджии заявили, что страдающим от ожирения людям надо сосредоточиться не на потере лишнего жира, а на укреплении мышц.
Обновлено вчера в 07:41
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие
В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер
Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, пишет CNN со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 19:59
Шоу-бизнес
Певица Марина Хлебникова рассказала о серьезной болезни
Певица Марина Хлебникова рассказала о том, что страдает от серьезного заболевания и не строит планов на годы вперед.
Обновлено в 19:07
Футбол
«Интер» и «Милан» представили проект нового стадиона
Обновлено в 10:31
Политика
Руководитель телеканала «1+1» может сменить Кличко на посту мэра Киева
Как сообщает "КиевVласть" со ссылкой на источник в администрации президента Украины, уже в эту пятницу глава страны Владимир Зеленский подпишет указ о назначении Александра Ткаченко главой Киевской городской администрации.
Обновлено в 16:48
Армия и оружие
Зеленский поручил жестко реагировать на провокации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчак максимально усилить работу по обезвреживанию диверсионных групп в Донбассе и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против мирных граждан и военнослужащих.
Обновлено в 16:19
Общество
Найдены доказательства инсценировки отравления Алибасова
Помощник продюсера Бари Алибасова заранее договорился с врачом о госпитализации музыканта.
Обновлено в 16:21
Происшествия
Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП, двое пострадавших
На трассе между городами Рогожина и Кавая в Албании произошло ДТП с участием автомобиля посольства России в этой стране.
Обновлено в 17:24
Экономика
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Политика
Медведчук считает Януковича предателем
Лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук назвал в своем Twitter экс-президента Украины Виктора Януковича предателем.
Обновлено в 16:27
Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
Обновлено в 08:43
Интернет
«Яндекс.Маркет» собрал продовольственную корзину в магазине у дома
Приложение «Суперчек» от «Яндекс.Маркета» (СП «Яндекса» и Сбербанка), которое показывает ассортимент крупных продовольственных ритейлеров и позволяет получать кэшбэк за покупки, с 10 июля заработало в бета-версии.
Обновлено в 17:55
Общество
Сохранить рощу в Берёзовом пытаются местные жители
Земельные работы идут, разрешение получено от главы Маркова, а протест со стороны местных жителей, говорят они, администрация проигнорировала.
Обновлено в 05:12
Политика
Меркель сделала заявление после приступа
Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич оправдался за обидные слова о россиянах
В беседе Ксения задавала множество каверзных вопросов и, конечно же, не смогла смолчать о последнем скандале, когда россияне очень обиделись на своего кумира.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации на затонувшей советской подлодке
Речь идет о советской атомной субмарине "Комсомолец", которая затонула в Норвежском море в 1989 году в результате пожара.
Обновлено вчера в 12:52
Здоровье
Названа полезная дневная норма шоколада
Согласно мнению нескольких экспертов, ежедневной безопасной нормой является половина плитки темного шоколада.
Обновлено в 20:36
Происшествия
ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда
Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.
Обновлено в 10:00
Политика
Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.
Обновлено в 15:36
Происшествия
В США на шоссе из машины высыпались деньги
Неизвестное количество купюр вылетело из бронированного автомобиля, который ехал по шоссе в штате Джорджия.
Обновлено в 11:24
Футбол
Нападающий «Локомотива» стал игроком ФК «Ростов»
Обновлено в 16:31
Интернет
Защищенные чаты в WhatsApp и Telegram оказались под угрозой взлома
Новая версия FinSpy опасна для пользователей устройств на iOS 11 и ниже с джейлбрейком и на устаревших версиях Android.
Обновлено в 12:07
Наука
Археологи нашли в Израиле библейский город Секелаг
Израильские археологи предположили, что им удалось найти упомянутый в Библии древний филистимлянский город Секелаг.
Обновлено вчера в 09:58
Футбол
ЦСКА сменил конечного бенефициара
Сын владельца ЦСКА Евгения Гинера Вадим перестал быть конечным бенефициаром московского клуба.
Обновлено в 09:22