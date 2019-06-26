Политика

Путин потребовал не прятать камеры на дорогахКоммерсантъ 08:37

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя прятать камеры на дорогах, чтобы затем штрафовать водителей. Особенно это касается опасных участков.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Коммерсантъ08:37

Путин призвал не прятать камеры на российских дорогах

RT на русском07:29

Путин призвал не прятать камеры видеонаблюдения на дорогах

Российская газета07:43

Путин заявил, что нельзя прятать камеры на опасных участках автомобильных дорог

ТАСС07:41

Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах

РИА Новости07:39

Путин потребовал не прятать камеры на опасных участках дорог

РБК07:32

Путин призвал не прятать камеры на опасных участках дорог

Известия08:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:00, Вашингтон
Армия и оружие

Зеленский приказал перевести украинскую армию на стандарты НАТО

Обновлено в 08:10
Общество

Мантуров объяснил большие траты на командировки

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, комментируя публикацию о высоких командировочных расходах, заявил, что бронируются доступные во время мероприятий номера, и они вписываются в нормативы.
Обновлено в 09:23
Политика

МИД России ответил на ноту США по Уилану

Ранее американская дипмиссия направила ноту протеста в МИД России в связи с «ненадлежащим обращением» с Полом Уиланом в СИЗО.
Обновлено в 09:56
Технологии

Глава Роскомнадзора пригрозил Google штрафом в 700 тысяч рублей

Глава Роскомнадзора добавил, что компания снизила фильтрацию запрещённого в России контента до 70 процентов.
Обновлено в 06:25
Политика

Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ

Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 03:41
Общество

Жириновский предложил переименовать Петербург

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, Ленинградскую область - с Санкт-Петербургом, переименовав его в Петроград.
Обновлено в 08:42
Политика

Трамп ответил на вопрос о войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, может ли начаться война с Ираном.
Обновлено в 09:31
Футбол

Гинер: Марио Фернандес останется в ЦСКА

Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил журналистам, что защитник Марио Фернандес продолжит выступать за команду.
Обновлено в 07:40
Спорт

Двойника футболиста Месси обвинили в соблазнении 23 девушек

Жителя Ирана Резу Парастеша обвинили в совращении 23 девушек, которые он якобы совершил, пользуясь внешним сходством с аргентинским футболистом Лео Месси.
Обновлено в 08:40
Здоровье

Резидентам ММК разрешат закупать лекарства и выдавать больничные листы

По словам главы Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова, инициативы призвана разрешить три важных для работы кластера вопроса – лекарственное обеспечение, выдача больничных листов и возможность переливания крови и ее хранения.
Обновлено в 09:14
Футбол

Гинер рассказал о возможном приглашении в РПЛ клубов из соседних стран

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мыслями о возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд, а также рассказал о потенциальном приглашении в лигу клубов из соседних стран.
Обновлено в 07:37
Энергетика

Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином

Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Сына звезды российского хоккея заподозрили в убийстве из зависти

Главным подозреваемым в совершении убийства жены российского хоккеиста Максима Соколова является его младший сын.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес

У отца Юлии Началовой обнаружили рак

На программу приехал и сам доктор Барак, который рассказал о том, какой опасности удалось избежать Виктору Началову.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Сколько продлится встреча Путина и Трампа, рассказали в Кремле

Обновлено в 09:13
Происшествия

Под Красноярском ребенок два дня просидел в квартире с мертвым отцом

В городе Назарово Красноярского края двухлетний мальчик провел два дня в квартире с телом умершего отца.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие

Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России

Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 09:36
Политика

В ДНР установили причастных к убийству Захарченко

Правоохранители самопровозглашенной ДНР установили имена сотрудников украинских спецслужб, которые причастны к убийству первого главы республики Александра Захарченко.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Жительница Саратовской области умерла после укуса змеи на кладбище

Обновлено в 07:16
Футбол

Семак назван лучшим тренером года по версии РФС

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак назван лучшим тренером года по версии РФС.
Обновлено в 08:34
Спорт

МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса

На 134-й сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне было принято решение лишить статуса признания Международную ассоциацию бокса (AIBA).
Обновлено в 05:00
Спорт

WADA может открыть свыше ста дел в отношении спортсменов из России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может открыть свыше ста дел в отношении российских спортсменов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:15
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Политика

Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.
Обновлено в 03:21
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

Председатель совета директоров Чарльз Райан отметил, что Наумова пришла в «Магнит» в 2018 году «возглавить процесс управления трансформацией компании и формирования её лидерских позиций на российском рынке».
Обновлено в 04:39
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Выпускникам красноярской школы № 143 подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.
Обновлено в 05:28
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Общество

Бари Алибасов представил доказательства отравления «Кротом»

Бари Алибасов представил неопровержимые доказательства перенесенного им отравления и пребывания в больнице.
Обновлено в 05:45
Гаджеты

Xiaomi начала продавать в России телевизоры. Самый дешевый стоит 10 тысяч рублей

Обновлено в 09:27
Музыка

Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 03:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное