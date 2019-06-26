Политика
Путин потребовал перестать прятать на дорогах камерыКапитал страны 11:19
Камеры на дорогах были установлены с одной целью – снизить на дорогах аварийность с целью сохранения здоровья и жизни людей, напомнил президент. По мнению Владимира Путина, водителей «подводят под штраф», однако это лишь средство для достижения дисциплины на дорогах, и об этом не нужно забывать.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
Общество
Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала
Обновлено в 10:26
Общество
В России могут снизить возраст совершеннолетия
Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Путин потребовал разобраться с занижением цен на строительство дорог
Президент РФ Владимир Путин потребовал от ведомств разобраться в ситуации, когда стоимость строительства и ремонта автодорог занижается на конкурсах.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые вышла в свет после родов
В марте на свет появился первенец Саши Савельевой. Звездная мама полностью сосредоточилась на долгожданном малыше.
Обновлено в 09:00
Политика
Задержанный в Керченском проливе украинский моряк женился в СИЗО
Украинский моряк Виктор Беспальченко, задержанный в Керченском проливе в ноябре 2018 года, вступил в брак в московском СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 11:02
Армия и оружие
Зеленский переводит украинскую армию под стандарты НАТО
Наверное, стоит напомнить, что еще только в марте Владимир Александрович заявлял, что решение о вступлении Украины в НАТО и Евросоюз должны принимать граждане страны посредством референдума.
Обновлено в 09:52
Общество
Пособие на детей до трех лет вырастет до 10 тысяч рублей
Правительство России подготовило законопроект, который позволит выплачивать малообеспеченным семьям повышенное пособие на детей в возрасте от полутора до трех лет.
Обновлено вчера в 23:10
Хоккей
Хоккеист Щербак подписал контракт с «Авангардом»
Российский нападающий Никита Щербак стал игроком омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард".
Обновлено в 10:47
Армия и оружие
Директор Росгвардии предупредил о возможных провокациях в Крыму
Директор Росгвардии Виктор Золотов во время оперативного совещания обратил внимание морского отряда на то, что объекты, расположенные на Крымском полуострове, могут стать целью для новых провокаций.
Обновлено в 10:57
Здоровье
Россиянкам посоветовали не получать образование в ущерб материнству
Россиянкам не стоит выбирать образование в ущерб материнству, заявила заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина.
Обновлено в 08:50
Экономика
Компания Прохорова вышла из капитала «Обуви России»
Принадлежащая бизнесмену Михаилу Прохорову компания Karyo Holdings Corp. с Британских Виргинских островов вышла из списка аффилированных лиц ПАО «ОР», управляющей компании «Обуви России», следует из раскрытия информации компании.
Обновлено в 07:26
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров
В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
Обновлено в 06:33
Политика
В ПАСЕ поставили условия России для возвращения
Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил вернуть России полномочия, но с рядом условий, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 21:13
Кино
Джордж Мартин оценил сериал «Чернобыль»
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сериал HBO «Чернобыль» усилил общественный интерес к трагедии 1986-го года.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
Украина начала отвод войск в районе станицы Луганской
Обновлено в 07:55
Авто
Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер
Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Двое десантников погибли в Крыму при прыжке в воду с парашютом
В Крыму в ходе учебных прыжков с парашютом погибли двое десантников контрактной службы.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Двухгодовалый мальчик два дня просидел в квартире с мертвым отцом
Двухгодовалый ребенок два дня просидел один в квартире с мертвым отцом в Красноярском крае.
Обновлено в 08:06
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Экономика
Россияне не доплатили за услуги ЖКХ более 100 млрд рублей
Лидерами антирейтинга должников стали Московская область, где долги жителей за услуги ЖКХ в прошлом году выросли на 6,8 млрд рублей, Дагестан (на 6,6 млрд рублей), Челябинская область (на 5,8 млрд рублей), Свердловская область (на 4,2 млрд руб.).
Обновлено в 04:48
Гаджеты
Honor запустил интернет-магазин в России
В честь открытия интернет-магазина бренд запустил специальную акцию для первых покупателей: в течение всего июля 2019 г. каждый вторник с 11:00 пользователи смогут приобрести девайсы по выгодным ценам.
Обновлено в 08:14
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Политика
Совфед одобрил приостановление ДРСМД
Совет Федерации одобрил закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:05
Общество
«Аэрофлот» с 1 июля повышает топливные сборы на некоторых рейсах
Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о повышении с 1 июля размера топливного сбора на рейсах между рядом городов РФ, а также на некоторых международных рейсах, следует из информации, размещенной на сайте компании.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России
Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 09:36
Футбол
Сборная России по пляжному футболу уступила испанцам на старте Евроигр
Обновлено вчера в 09:59
Футбол
Кроос рассказал, когда планирует завершить карьеру
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос рассказал, в каком возрасте планирует завершить профессиональную карьеру.
Обновлено в 11:24
Политика
Путин рассказал о качестве российских дорог
Общая протяжённость дорог высшей, первой категории увеличилась, правда, за последние четыре года на 2 тысячи 423 км, причём главным образом за счёт федеральных трасс, — передаёт его слова РИА Новости.
Обновлено в 07:38