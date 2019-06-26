Путин потребовал не прятать камеры на дорогахКоммерсантъ 08:37

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя прятать камеры на дорогах, чтобы затем штрафовать водителей. Особенно это касается опасных участков.

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