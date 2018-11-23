Политика

Путин потребовал конкретных результатов майских указов
Газета.Ru
06:56

Президент России Владимир Путин заявил, что гражданам страны нужны конкретные результаты работы по реализации майских указов, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru06:56
Владимир Путин
Собственно говоря, дело не в указе и дело не в нацпроектах, в которые упакована наша совместная работа по достижению известных и необходимых для страны показателей. Дело в результатах этой работы в будущем. Нам нужны конкретные результаты, людям нужно конкретные результаты.
— Владимир ПутинФАН 07:06

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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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