Политика

Путин потребовал избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»РБК 12:56

Президент заявил, что и это словосочетание, и это явление — «позорные». Для этого нужно риски «переложить» с «плеч граждан на плечи финансовых организаций», заявил Путин.
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Путин потребовал за пару лет избавиться от позора с обманутыми дольщиками

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РИА Новости11:00

Путин потребовал избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

РБК12:56
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
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Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC

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В Китае впервые запустят ракету с морского космодрома

Обновлено в 15:50
Авто

Новый кроссовер Kia получит название Seltos

Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
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Экономика

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Речь идет о 20 тоннах, которые были представлены Венесуэлой в качестве залога по кредиту, оформленному в 2016 г. Тогда Венесуэла получила от крупнейшего банка Германии кредит в размере $750 млн наличными.
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4 июня в столичном кинотеатре «Москва» прошла премьера киноленты.
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Общество

ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса

Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.
Обновлено в 15:27
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Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера

Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
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Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.
Обновлено в 16:17
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Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства

Эксперты охарактеризовали ситуацию в России как «инерционную открытость».
Обновлено в 17:00
Гаджеты

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Политика

Зеленский выступил против «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 17:57
Здоровье

«Наш закон не обязывает врачей предупреждать родственников»

Близкие господина Мардаря ранее настаивали на компенсации морального вреда, так как врачи не сообщили им о готовящемся изъятии.
Обновлено в 15:37
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На борщах и пельменях от Ирины Шейк Брэдли Купер располнел еще больше

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Наука

Юные соседи вернули молодость кишечнику старых мышей

Чтобы проверить, кто является причиной этих изменений — собственное старение иммунитета или влияние микробного сообщества, — группа исследователей из Кембриджа попробовала восстановить работу иммунной системы у старых мышей.
Обновлено в 10:00
Футбол

«Удинезе» согласовал контракт с Бекао

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Общество

Forbes определил самую богатую женщину в мире музыки

Forbes назвал самой богатой женщиной в мире музыки 31-летнюю певицу Рианну.
Обновлено в 18:54
Здоровье

ВИЧ-положительных детей отказались пускать в лагерь в Нижегородской области

Руководство местной турбазы отказалось размещать у себя большую группу подростков с ВИЧ-положительным статусом.
Обновлено в 00:15
Авто

Focus (Германия): «Лада» уходит с европейского рынка — что будет с культовым российским автопроизводителем? (Focus)

Новые, весьма жесткие экологические требования ЕС требуют жертв: в апреле сообщили, что российская марка «Лада» покинет европейский рынок.
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Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Обновлено в 07:09
Политика

Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления

Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Авто

АвтоВАЗ отзовёт в России более 900 автомобилей Lada Xray

Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

Обновлено в 05:05
Происшествия

В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд

Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская" московского метро, сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено в 17:20
Культура

Выставка Маноло Бланика открывается в Лондоне

Обновлено в 14:07
Происшествия

На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты

Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в городе Гулькевичи Краснодарского края в результате взрыва гранаты, полиция организовала проверку, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 15:13
Кино

Как Роберт Паттинсон стал Бэтменом

Уиллем Дэфо и Роберт Паттинсон в Каннах Официально о назначении Паттинсона на роль стало известно в пятницу, 31 мая, когда студия Warner утвердила его кандидатуру.
Обновлено в 11:02
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ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду

В среду 5 июня на дорогах Москвы ожидаются заторы в связи с проведением встреч на высшем уровне, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие

Черноморский флот получит три новых корабля до конца 2019 года

Черноморский флот ВМФ России получит один патрульный корабль и два тральщика до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 11:24
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Ляшко требует пожизненное заключение для застреливших ребенка полицейских

Как сообщает телеканал NewsOne, депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что сотрудники полиции, застрелившие в ходе пьяной игры пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, должны понести максимальное наказание, предусмотренное законодательством.
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