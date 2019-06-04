Политика
Путин потребовал избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»РБК 12:56
Президент заявил, что и это словосочетание, и это явление — «позорные». Для этого нужно риски «переложить» с «плеч граждан на плечи финансовых организаций», заявил Путин.
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC
Обновлено в 17:16
Политика
В Китае впервые запустят ракету с морского космодрома
Обновлено в 15:50
Авто
Новый кроссовер Kia получит название Seltos
Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено в 00:34
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота
Речь идет о 20 тоннах, которые были представлены Венесуэлой в качестве залога по кредиту, оформленному в 2016 г. Тогда Венесуэла получила от крупнейшего банка Германии кредит в размере $750 млн наличными.
Обновлено в 17:48
Кино
Чета Виторганов, семья Охлобыстиных и Елена Беркова с женихом встретились на премьере фильма «Донбасс. Окраина»
4 июня в столичном кинотеатре «Москва» прошла премьера киноленты.
Обновлено в 18:02
Общество
ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса
Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.
Обновлено в 15:27
Происшествия
Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера
Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
Обновлено в 15:12
Финансы
Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.
Обновлено в 16:17
Политика
Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства
Эксперты охарактеризовали ситуацию в России как «инерционную открытость».
Обновлено в 17:00
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Политика
Зеленский выступил против «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 17:57
Здоровье
«Наш закон не обязывает врачей предупреждать родственников»
Близкие господина Мардаря ранее настаивали на компенсации морального вреда, так как врачи не сообщили им о готовящемся изъятии.
Обновлено в 15:37
Шоу-бизнес
На борщах и пельменях от Ирины Шейк Брэдли Купер располнел еще больше
Обновлено вчера в 09:34
Наука
Юные соседи вернули молодость кишечнику старых мышей
Чтобы проверить, кто является причиной этих изменений — собственное старение иммунитета или влияние микробного сообщества, — группа исследователей из Кембриджа попробовала восстановить работу иммунной системы у старых мышей.
Обновлено в 10:00
Футбол
«Удинезе» согласовал контракт с Бекао
«Удинезе» уже согласовал контракт с защитником московского ЦСКА Родриго Бекао, права на которого принадлежат бразильскому клубу «Байя».
Обновлено в 18:23
Общество
Forbes определил самую богатую женщину в мире музыки
Forbes назвал самой богатой женщиной в мире музыки 31-летнюю певицу Рианну.
Обновлено в 18:54
Здоровье
ВИЧ-положительных детей отказались пускать в лагерь в Нижегородской области
Руководство местной турбазы отказалось размещать у себя большую группу подростков с ВИЧ-положительным статусом.
Обновлено в 00:15
Авто
Focus (Германия): «Лада» уходит с европейского рынка — что будет с культовым российским автопроизводителем? (Focus)
Новые, весьма жесткие экологические требования ЕС требуют жертв: в апреле сообщили, что российская марка «Лада» покинет европейский рынок.
Обновлено в 18:20
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Обновлено в 07:09
Политика
Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления
Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Авто
АвтоВАЗ отзовёт в России более 900 автомобилей Lada Xray
Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.
Обновлено в 10:32
Происшествия
В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд
Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская" московского метро, сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено в 17:20
Культура
Выставка Маноло Бланика открывается в Лондоне
Обновлено в 14:07
Происшествия
На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты
Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в городе Гулькевичи Краснодарского края в результате взрыва гранаты, полиция организовала проверку, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 15:13
Кино
Как Роберт Паттинсон стал Бэтменом
Уиллем Дэфо и Роберт Паттинсон в Каннах Официально о назначении Паттинсона на роль стало известно в пятницу, 31 мая, когда студия Warner утвердила его кандидатуру.
Обновлено в 11:02
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду
В среду 5 июня на дорогах Москвы ожидаются заторы в связи с проведением встреч на высшем уровне, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
Черноморский флот получит три новых корабля до конца 2019 года
Черноморский флот ВМФ России получит один патрульный корабль и два тральщика до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия
Ляшко требует пожизненное заключение для застреливших ребенка полицейских
Как сообщает телеканал NewsOne, депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что сотрудники полиции, застрелившие в ходе пьяной игры пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, должны понести максимальное наказание, предусмотренное законодательством.
Обновлено в 18:03