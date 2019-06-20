Политика
Путин потребовал избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»РБК вчера в 12:56
Президент заявил, что и это словосочетание, и это явление — «позорные». Для этого нужно риски «переложить» с «плеч граждан на плечи финансовых организаций», заявил Путин.
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Путин потребовал за пару лет избавиться от позора с обманутыми дольщиками
Говорит Москвавчера в 11:18
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Происшествия
Арест экс-директора клиники Мешалкина Караськова не состоялся
В среду, 5 июня, заседание суда по избранию меры пресечения для бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова не состоялось.
Обновлено вчера в 23:26
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов
В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие
США предложили Турции различные варианты в обмен на отказ от С-400
Глава Управления по безопасности и сотрудничеству Министерства обороны США генерал-лейтенант Чарльз Хупер заявил, что американская сторона предложила Турции ряд вариантов в обмен на отказ от приобретения зенитных ракетных систем С-400 у России.
Обновлено вчера в 21:36
Политика
Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина
Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0".
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено вчера в 11:23
Общество
ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса
Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов
Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено вчера в 08:19
Происшествия
Из-за парня две девушки в Бийске заставили третью пить воду из лужи
Из-за парня две девушки в городе Бийске Алтайского края заставили свою сверстницу пить воду из лужи.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Резонансное убийство в подмосковном Путилково – как результат «социально-безответственной политики» властей
Громкое убийство в подмосковном Путилково бывшего спецназовца Никиты Белянкина является следствием «социальной политики» региональных властей, допустивших отсутствие экстренных служб и другой необходимой для населения инфраструктуры в населенном пункте.
Обновлено вчера в 07:16
Экономика
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.
Обновлено вчера в 18:40
Культура
Юлия Меньшова начинает новый проект на Первом канале
Известная ведущая Юлия Меньшова начинает новый проект на Первом канале.
Обновлено вчера в 05:58
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Украина потеряет Донбасс
Украина потеряет Донбасс в случае реализации курса на вступление в ЕС и НАТО, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко.
Обновлено вчера в 22:59
Авто
Bugatti мечтает о своих эксклюзивных автомобилях, а не о покупателях
Словом, концерн Bugatti мечтает о своих эксклюзивных автомобилях, нежели о покупателе, нацеливаясь всего на несколько сотен клиентов в мире.
Обновлено вчера в 21:20
Политика
Профессор из США предсказал возможное место начала конфликта с Россией
Вооруженный конфликт между Россией и США, скорее всего, может произойти не в Сирии, а на Украине.
Обновлено вчера в 21:07
Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Трамп грубо нарушил королевский протокол на встрече с Елизаветой II
Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией и родными прибыл в Лондон, чтобы встретиться с Елизаветой II.
Обновлено вчера в 08:02
Шоу-бизнес
Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной
Обновлено вчера в 09:29
Кино
На съемках фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв
Обновлено вчера в 22:48
Шоу-бизнес
Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале
Обновлено 03 июня в 15:55
Армия и оружие
Россия испытала новую ракету системы ПРО
Российские войска противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил провели испытания новой ракеты системы ПРО.
Обновлено 03 июня в 19:44
Авто
Skoda объявила скидки на свои модели в июне
Обновлено вчера в 07:01
Общество
Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes
Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено вчера в 22:37
Гаджеты
Смартфон Vivo Y12: четыре камеры, АКБ на 5000 мАч и чип Helio P22
Обновлено вчера в 16:01
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-10» затопили в Тихом Океане
Российский транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-10» затопили в акватории Тихого океана. Об этом сообщается на сайте ЦНИИмаш.
Обновлено вчера в 09:41
Кино
«Чернобыль» стал самым рейтинговым сериалом всех времен на IMDb
Обновлено вчера в 16:50
Экономика
Путин поддержал изменение правил о банковской тайне для застройщиков
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства во вторник предложил предоставить региональным властям возможность мониторинга банковских операций застройщиков.
Обновлено вчера в 15:32
Здоровье
Российских родителей призвали не кормить детей макаронами и сосисками
Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей сосисками, мучными изделиями, в частности макаронами, а также сладостями.
Обновлено вчера в 11:08