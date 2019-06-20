Путин потребовал избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»РБК 12:56

Президент заявил, что и это словосочетание, и это явление — «позорные». Для этого нужно риски «переложить» с «плеч граждан на плечи финансовых организаций», заявил Путин.

Путин потребовал избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Политика Команда Зеленского начала готовить стратегию «возвращения Крыма» Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский готов обсудить стратегию «возвращения» полуострова.

Происшествия Путин прокомментировал взрывы на заводе «Кристалл» в Дзержинске Президент РФ Владимир Путин, комментируя взрывы, произошедшие на территории завода «Кристалл» в нижегородском Дзержинске, обратил внимание на необходимость выяснения того, как устранялись выявленные еще в апреле нарушения на предприятии.

Финансы Банки получили заявки на открытие эскроу-счетов для 27% запланированных проектов Российские банки в рамках перехода жилищного строительства на проектное финансирование получили заявки на 27% всех проектов, которые должные перейти на эскроу-счета.

Общество Верховный суд Испании отложил эксгумацию останков диктатора Франко Верховный суд Испании принял решение отложить эксгумацию останков диктатора Франсиско Франко.

Технологии Сбербанк купил портал Rabota.ru Как ранее сообщали «Кубанские новости», Сбербанк собирается купить портал для поиска работы и подбора персонала Rabota.ru.

Политика Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте Верховная рада отказалась рассматривать законопроект президента Украины Владимира Зеленского об импичменте главы государства.

Происшествия Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100 Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.

Шоу-бизнес Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина из Ростова родила сына Жена бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса Оксана Воеводина впервые стала мамой.

Культура В Минкультуры прокомментировали ситуацию с блогером BadComedian Руководитель департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова заявила, что ведомство не имеет отношения к судебным тяжбам между блогером Евгением BadComedian Баженовым и кинокомпанией «Kinodanz».

Политика МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.

Наука Археологи воссоздали внешний вид древнего форта пиктов в Шотландии Сотрудники Абердинского университета создали трехмерную модель самого древнего пиктского форта, который был построен в III-IV веках на восточном побережье Шотландии между современными городами Абердин и Стоунхейвн.

Экономика Renault и Nissan изучат меры компенсации расходов Гона в 11 млн евро на перелеты и подарки Менеджеры автопроизводителей Renault и Nissan совместно изучат меры возможной компенсации расходов бывшего руководителя альянса Карлоса Гона в размере 11 миллионов евро, говорится в заявлении французской компании по итогам проведенного аудита их совместного предприятия Renault-Nissan B.V. (RNBV).

Политика Конституционный Суд Украины может остановить избирательную кампанию Открытая часть пленарного заседания Большой палаты Конституционного Суда Украины относительно соответствия Основному Закону указа Владимира Зеленского "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов" начнется в следующий вторник в 10 часов утра.

Музыка Группа «Ленинград» начала прощальный тур по России с Калининграда Российская музыкальная группа «Ленинград», возглавляемая Сергеем Шнуровым, начала свой прощальный гастрольный тур по городам РФ.

Политика Зеленский объяснил позицию по «Приватбанку» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен защищать "только государство и граждан" в ситуации с национализированным "Приватбанком", владельцем которого ранее являлся Игорь Коломойский.

Общество Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей Верховный суд подтвердил законность приказа МВД, запрещающего выезд за границу сотрудникам МВД, даже если у них нет допуска к государственной тайне, передает корреспондент «Ведомостей».

Авто Seat показал первый серийный электрокар Компания Seat представила свой первый серийный автомобиль с полностью электрической силовой установкой.

Происшествия Резонансное убийство в подмосковном Путилково – как результат «социально-безответственной политики» властей Громкое убийство в подмосковном Путилково бывшего спецназовца Никиты Белянкина является следствием «социальной политики» региональных властей, допустивших отсутствие экстренных служб и другой необходимой для населения инфраструктуры в населенном пункте.

Кино Тор из «Мстителей» временно уходит из кино Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.

Религия В РПЦ заявили о неготовности верующих принять папу Римского в России Визит папы Римского Франциска в Россию пока не стоит в повестке, многие представители православных верующих и духовенства еще не готовы принять его, сообщил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.