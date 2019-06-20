Политика
Путин потребовал избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»РБК 12:56
Президент заявил, что и это словосочетание, и это явление — «позорные». Для этого нужно риски «переложить» с «плеч граждан на плечи финансовых организаций», заявил Путин.
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Политика
Команда Зеленского начала готовить стратегию «возвращения Крыма»
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский готов обсудить стратегию «возвращения» полуострова.
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено в 14:58
Происшествия
Путин прокомментировал взрывы на заводе «Кристалл» в Дзержинске
Президент РФ Владимир Путин, комментируя взрывы, произошедшие на территории завода «Кристалл» в нижегородском Дзержинске, обратил внимание на необходимость выяснения того, как устранялись выявленные еще в апреле нарушения на предприятии.
Обновлено в 12:35
Финансы
Банки получили заявки на открытие эскроу-счетов для 27% запланированных проектов
Российские банки в рамках перехода жилищного строительства на проектное финансирование получили заявки на 27% всех проектов, которые должные перейти на эскроу-счета.
Обновлено в 11:37
Общество
Верховный суд Испании отложил эксгумацию останков диктатора Франко
Верховный суд Испании принял решение отложить эксгумацию останков диктатора Франсиско Франко.
Обновлено в 12:12
Технологии
Сбербанк купил портал Rabota.ru
Как ранее сообщали «Кубанские новости», Сбербанк собирается купить портал для поиска работы и подбора персонала Rabota.ru.
Обновлено в 10:58
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте
Верховная рада отказалась рассматривать законопроект президента Украины Владимира Зеленского об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100
Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина из Ростова родила сына
Жена бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса Оксана Воеводина впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 15:39
Культура
В Минкультуры прокомментировали ситуацию с блогером BadComedian
Руководитель департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова заявила, что ведомство не имеет отношения к судебным тяжбам между блогером Евгением BadComedian Баженовым и кинокомпанией «Kinodanz».
Обновлено в 08:14
Происшествия
Полиция начала проверку после проникновения в РКК «Энергия»
Полиция начала проверку после заявления РКК "Энергия" о хищении имущества.
Обновлено в 14:58
Политика
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Обновлено вчера в 18:36
Наука
Археологи воссоздали внешний вид древнего форта пиктов в Шотландии
Сотрудники Абердинского университета создали трехмерную модель самого древнего пиктского форта, который был построен в III-IV веках на восточном побережье Шотландии между современными городами Абердин и Стоунхейвн.
Обновлено в 01:05
Экономика
Renault и Nissan изучат меры компенсации расходов Гона в 11 млн евро на перелеты и подарки
Менеджеры автопроизводителей Renault и Nissan совместно изучат меры возможной компенсации расходов бывшего руководителя альянса Карлоса Гона в размере 11 миллионов евро, говорится в заявлении французской компании по итогам проведенного аудита их совместного предприятия Renault-Nissan B.V. (RNBV).
Обновлено в 15:05
Происшествия
На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты
Обновлено в 15:13
Политика
Конституционный Суд Украины может остановить избирательную кампанию
Открытая часть пленарного заседания Большой палаты Конституционного Суда Украины относительно соответствия Основному Закону указа Владимира Зеленского "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов" начнется в следующий вторник в 10 часов утра.
Обновлено в 12:43
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Обновлено в 07:09
Музыка
Группа «Ленинград» начала прощальный тур по России с Калининграда
Российская музыкальная группа «Ленинград», возглавляемая Сергеем Шнуровым, начала свой прощальный гастрольный тур по городам РФ.
Обновлено в 15:58
Политика
Зеленский объяснил позицию по «Приватбанку»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен защищать "только государство и граждан" в ситуации с национализированным "Приватбанком", владельцем которого ранее являлся Игорь Коломойский.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие
Испытания новейшего комплекса ПВО «Панцирь-СМ» завершатся в 2021 году
Государственные испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ» завершатся в 2021 году.
Обновлено вчера в 20:40
Общество
Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей
Верховный суд подтвердил законность приказа МВД, запрещающего выезд за границу сотрудникам МВД, даже если у них нет допуска к государственной тайне, передает корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 06:14
Авто
Seat показал первый серийный электрокар
Компания Seat представила свой первый серийный автомобиль с полностью электрической силовой установкой.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Резонансное убийство в подмосковном Путилково – как результат «социально-безответственной политики» властей
Громкое убийство в подмосковном Путилково бывшего спецназовца Никиты Белянкина является следствием «социальной политики» региональных властей, допустивших отсутствие экстренных служб и другой необходимой для населения инфраструктуры в населенном пункте.
Обновлено в 07:16
Кино
Тор из «Мстителей» временно уходит из кино
Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.
Обновлено в 06:00
Религия
В РПЦ заявили о неготовности верующих принять папу Римского в России
Визит папы Римского Франциска в Россию пока не стоит в повестке, многие представители православных верующих и духовенства еще не готовы принять его, сообщил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Обновлено в 13:40
Авто
Завтра начнутся официальные продажи Haval F7
Обновлено в 06:55
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией.
Обновлено в 15:30