Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»RT на русском 11:04

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».

Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

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