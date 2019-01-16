Путин рассказал, что в настоящий момент «Газпром» работает над разными вариантами продолжения сухопутной нитки газопровода в европейском направлении.

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Армия и оружие Армия и оружие Помпео обвинил Иран в желании нарастить свой ракетный потенциал Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран пытается нарастить свой ракетный потенциал, что якобы угрожает Европе и Ближнему Востоку.

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