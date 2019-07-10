Политика
Путин потребовал добиться лидерства России в технологиях будущегоПолитРоссия 07:09
Президент РФ поставил задачу – не тратить время и работать активно, чтобы добиться мирового лидерства России в сфере технологий будущего и обеспечить стране технологический суверенитет на международной арене.
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Транспорт
В лондонском аэропорту Гатвик приостановлены все полёты
В лондонском аэропорту Гатвик приостановили все полёты в связи с неполадками в системе управления воздушным движением.
Обновлено в 14:17
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Общество
День города в Москве пройдет 7 и 8 сентября
Обновлено в 14:38
Экономика
Силуанов: Минфин не намерен продлевать ЕНВД после 2020 года
Министерство финансов РФ не рассматривает возможность продления действия единого налога на вмененный доход (ЕНВД) после 2020 года, сообщил в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Суд зарегистрировал дело Марата Оганесяна
10 июля Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, а также Александра Янчика, Василия и Кирилла Сливкиных и еще пяти фигурантов, обвиняемых по статьям «Получении взятки», «Мошенничество», «Посредничество во взяточничестве» и «Дача взятки».
Обновлено в 14:50
Политика
Губернатор Ростовской области назначил нового заместителя
Глава донского региона Василий Голубев назначил нового заместителя. Замгубернатора стал уроженец Москвы 58-летний Алексей Изотов.
Обновлено в 15:30
Экономика
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Политика
«Щас позвоню Баканову»: перепалка Зеленского в Борисполе получила продолжение – видео
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего совещания в Борисполе выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка.
Обновлено в 10:26
Политика
Законопроект о наказании за непризнание Крыма украинским внесли в Раду
Депутаты Верховной рады предложили ввести уголовную ответственность за непризнание Крыма и Донбасса украинскими территориями.
Обновлено в 04:41
Авто
Renault доставит автомобиль вам на дом
Обновлено в 10:25
Культура
Ольга Бузова станет участницей шоу «Форт Боярд»
Напомним, ранее стало известно, что новым ведущим российской версии шоу «Форд Боярд» будет музыкант Сергей Шнуров.
Обновлено вчера в 13:37
Футбол
«Спартак» подписал полузащитника «Вольфсбурга» Баду
Московский "Спартак" официально объявил трансфере хавбека "Вольфсбурга" Малкольма Баду.
Обновлено в 15:22
Общество
В Иванове запустили новую мусоросортировочную линию
В Иванове запустили вторую очередь мусоросортировочного завода мощностью 100 тысяч тонн в год.
Обновлено в 14:15
Экономика
Вексельберг и Блаватник выиграли в пятилетней тяжбе на $2 млрд
Верховный суд штата Нью-Йорк отказал бывшему члену Совета Федерации Леониду Лебедеву в иске к бизнесменам Виктору Вексельбергу и Леонарду Блаватнику, следует из данных судебной системы этого штата.
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес
СМИ рассказали о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе
Несколько недель в закулисьях обсуждался роман между 46-летним Максимом Виторганом и 27-летней Нино Нинидзе, но все было лишь на уровне слухов.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Политика
На куполе Рады заметили человека, похожего на Зеленского
В Сети появились фотографии человека, который залез на купол здания Верховной рады и сделал селфи.
Обновлено в 14:29
Происшествия
УФСИН: из колонии, где сидят Кокорин и Мамаев, никто не бежал
Факт побега двух заключенных из исправительной колонии номер 4, где отбывают наказания футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, опровергнут УФСИН по Белгородской области.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Саудовскую принцессу обвиняют в насилии над сантехником
Неприятный инцидент произошел в парижской квартире принцессы три года назад. Поведение вызванного для ремонта сантехника рассердило хозяйку.
Обновлено в 12:34
Здоровье
В Тюмени врачи выходили младенца весом 590 граммов
Крохотный малыш весом всего в 590 граммов появился на свет в перинатальном центре Тюмени.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной сделал откровенное признание
Обновлено в 10:05
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Происшествия
На Красной площади задержали протестующих крымских татар
Семь участников несанкционированной акции против уголовного преследования крымских татар задержаны на Красной площади в Москве, передает телеканал «Дождь».
Обновлено в 08:17
Авто
Bugatti выпустила двухсотый Chiron
«Юбилейный» Chiron 110 Ans Bugatti вскоре отправится к своему владельцу в Швейцарию.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский приказал генштабу страны активизировать работу. Об этом говорится в заявлении на его сайте.
Обновлено в 14:57
Футбол
Агент футболиста Рамиреса подтвердил интерес со стороны «Спартака»
Агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы полузащитника сборной Уругвая и итальянской «Сампдории» Гастона Рамиреса, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны московского «Спартака».
Обновлено в 13:13
Авто
Составлен рейтинг седанов с самым большим клиренсом
Эксперты проанализировали российский автомобильный рынок и выяснили, какие седаны имеют самый большой клиренс.
Обновлено в 00:57