Политика
Путин потребовал добиться лидерства России в технологиях будущегоПолитРоссия 07:09
Президент РФ поставил задачу – не тратить время и работать активно, чтобы добиться мирового лидерства России в сфере технологий будущего и обеспечить стране технологический суверенитет на международной арене.
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Экономика
Рыболовлев продал купленное у Трампа поместье во Флориде
Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев продал участки, на которые разделил бывшее поместье президента США Дональда Трампа в Палм-Бич (Флорида).
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев выдвинул свою кандидатуру на роль мужа Лолиты Милявской
Надеюсь, Лолочка прочитает вашу газету, рассмотрит мою кандидатуру и со мной свяжется, чтобы мы обсудили детали брачного договора, — заявил Солнцев.
Обновлено в 06:36
Политика
Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино
Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 08:53
Футбол
Футбольный клуб ЦСКА сменил конечного бенефициара
37-летний Вадим Гинер больше не является конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет футбольным клубом ЦСКА.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
Обновлено в 08:48
Теннис
Джокович вышел в полуфинал Уимблдона
Обновлено в 10:59
Происшествия
Из-за обморока пилота в Калуге вынужденно сел авиалайнер
В среду в Калуге совершил вынужденную посадку самолет с 77 пассажирами на борту из-за плохого самочувствия члена экипажа, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Подмосковье собака напала на ребенка
Ребенок пострадал от нападения собаки в Дмитровском районе Подмосковья, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщает ГСУСК России по Московской области.
Обновлено в 05:44
Происшествия
ФСИН опровергла побег из колонии, где находятся Кокорин и Мамаев
Управление ФСИН по Белгородской области сообщило, что побега из колонии №4 не было, осужденные сбежали из исправительного центра, где находились на принудительных работах.
Обновлено в 10:33
Политика
Медведев назвал способы решения газового спора с Украиной
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что существуют два способа разрешить газовый спор с Украиной после того, как срок действия нынешнего газового контракта истечет в конце 2019 года.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Саудовскую принцессу судят за насилие над французским сантехником
В Париже начался заочный суд над единственной дочерью короля Саудовской Аравии Салмана Аль Сауда принцессой Хассой бинт Салман.
Обновлено в 09:18
Политика
Венедиктов передал Зеленскому письмо от матери Вышинского
Обновлено в 10:57
Футбол
Тульский «Арсенал» подписал двух полузащитников сборной Замбии
Обновлено в 10:32
Общество
В России решили найти управу на 14-летних живодеров
По мнению авторов законопроекта, в настоящее время несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут ответственности за жестокое обращение с животными.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze
Обновлено в 07:48
Политика
Меркель в третий раз затрясло на публике
Обновлено в 08:17
Авто
В Сети продают «Запорожец» на базе Porsche за 3,2 млн рублей
За уникальный «гибрид», созданный в белорусской мастерской известного кастомайзера Юрия Шифа Shif Customs, просят 3,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:32
Общество
Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина
Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева красноречиво опровергла расставание с мужем
Гузеева решила дать красноречивый ответ на неприятные слухи.
Обновлено в 07:57
Политика
США ввели санкции против депутатов от «Хезболлы»
Вашингтон ввел санкции против депутатов парламента Ливана от шиитского движения «Хезболла» Мухаммеда Хасана Раада и Амина Шерри, а также Вафика Сафа — высокопоставленного функционера движения, который отвечает за вопросы безопасности.
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия
ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда
Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Взрыв прогремел в центре Луганска
Взрыв произошел на восьмом этаже заброшенного здания, которое расположено в районе центрального рынка в Луганске.
Обновлено в 08:56
Политика
Предъявлено окончательное обвинение задержанным украинским морякам
Окончательное обвинение украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, было предъявлено ФСБ России, 9 июля передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:40
Наука
Дело не в жире: полным людям посоветовали худеть по-другому
Американские исследователи из Медицинского колледжа Джорджии заявили, что страдающим от ожирения людям надо сосредоточиться не на потере лишнего жира, а на укреплении мышц.
Обновлено вчера в 07:41