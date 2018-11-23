Политика

Путин потребовал добиться конкретных результатов майских указов
RT на русском
12:58

Президент России Владимир Путин заявил, что гражданам нужны конкретные результаты работы по реализации майских указов.
RT на русском12:58
Владимир Путин
Собственно говоря, дело не в указе и дело не в нацпроектах, в которые упакована наша совместная работа по достижению известных и необходимых для страны показателей. Дело в результатах этой работы в будущем. Нам нужны конкретные результаты, людям нужно конкретные результаты.
— Владимир ПутинФАН 07:06

Подробнее о событии

Путин потребовал добиться конкретных результатов майских указов

RT на русском12:58

Путин рассказал чиновникам, чего ждут россияне от его майских указов

URA.Ru09:01

Путин хочет улучшить жизнь россиян в реальности, а не на бумажке

Вести.Ru09:00

Путин призвал чиновников «не писать на бумажке красивые формулировки»

РБК07:42

Путин рассчитывает, что россияне ощутят реальные результаты нацпроектов

ТАСС07:26

Путин потребовал конкретных результатов майских указов

Газета.Ru06:56

Путин на Госсовете по нацпроектам потребовал перейти от «красивых формулировок» к делу

BFM.ru07:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
Политика

В Кремле не приняли протест Киева в связи с поездкой Путина в Крым

Обновлено в 13:27
Политика

Екатеринбург уступил Осаке в борьбе за ЭКСПО-2025

Право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025 получил японский город Осака, российский Екатеринбург уступил во втором туре голосования, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:31
Политика

Лавров встретился в Риме с де Мистурой

Диалог идет за закрытыми дверьми. Перед началом переговоров Лавров предложил де Мистуре кофе. Спецпосланник ООН сказал, что будет чай.
Обновлено в 12:49
Политика

Anonymous выложили документы по «гибридной войне» Лондона против РФ

Хакеры Anonymous выложили слитые документы программы "гибридной войны" министерства иностранных дел Великобритании, сообщил в пятницу телеграм-канал RT на русском.
Обновлено в 13:24
Политика

Семьи жертв крушения Boeing в Донбассе подали иск к России в ЕСПЧ

NOS отмечает, что это не первая жалоба в ЕСПЧ, поданная от имени родственников погибших в результате катастрофы MH17.
Обновлено в 13:29
Политика

Патрушев: США отвлекают внимание от своих нарушений ДРСМД

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что обвинения в адрес российской стороны о нарушениях ДРСМД США выдвигают, чтобы отвлечь внимание от собственных нарушений.
Обновлено в 12:19
Политика

ФСО отчиталась об успешном проведении первого этапа учений в Кремле

Первый этап плановых учений в Кремле прошел успешно, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на центр общественных связей Федеральной службы охраны (ФСО).
Обновлено в 11:20
Политика

Президент Сербии объявил экстренное совещание по задержаниям в Косово

В Белграде под председательством президента страны Александра Вучича проходит экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с задержанием четверых сербов в городе Косовска-Митровица, передает 23 ноября национальное телевидение Сербии.
Обновлено в 13:27
Политика

Большая пресс-конференция Путина пройдёт 20 декабря

В четверг, 20 декабря, состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Обновлено в 13:07
Политика

В Чехии оппозиции не удалось отправить правительство в отставку

Чешской оппозиции на специальном заседании парламента в пятницу не хватило девяти голосов для того, чтобы отправить в отставку правительство премьер-министра Андрея Бабиша, за отставку проголосовали 92 депутата из 200, входящих в парламент, для принятия решения было необходимо собрать 101 голос.
Обновлено в 12:53
Политика

Тимошенко заявила о «массовом бегстве» жителей Украины из страны

Обновлено в 13:09
Армия и оружие

Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря

Обновлено в 09:56
Армия и оружие

СК РФ опубликовал видео с места гибели российских военных в Сирии

На официальном YouTube-канале ведомства были опубликованы видеозаписи ведения огня по российским военным, а также с мест крушений самолета Су-24М и вертолета спасательной группы Ми-8 в 2015 году.
Обновлено в 13:20
Политика

Захарова прокомментировала запрет Украины на ввоз пяти российских книг

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрет со стороны Госкомтелерадио Украины на ввоз пяти книжных изданий из России.
Обновлено в 09:55
Политика

Реновация может пройти в 33 регионах России

Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом сообщила глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская («Справедливая Россия») в ходе парламентских слушаний в нижней палате парламента.
Обновлено в 12:47
ещё по теме
Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное