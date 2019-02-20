Политика
Путин поставил задачу по переработке отходовСвободная Пресса 04:53
Президент России Владимир Путин поставил задачу в ближайшие годы повысить обработку отходов с 7-8 процентов до 60 процентов. Об этом он заявил в ходе оглашения Послания Федеральному собранию.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Хованская назвала переход на переработку 60% бытовых отходов разумным решением
Парламентская газета08:05
Путин попросил парламентариев принять новые законы по мусору в весеннюю сессию
Владимирские новости04:58
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
Политика
Путин признал устаревшим Договор о РСМД
Российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) устарел, однако США использовали для выхода из него надуманные обвинения.
Обновлено в 06:13
Экономика
Минфин оценил расходы на поручения Владимира Путина
Дополнительные ежегодные расходы федерального бюджета на поручения президента РФ Владимира Путина из послания Федеральному собранию составят в районе 100 миллиардов рублей.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие
Минобороны опубликовало первые кадры испытаний «Посейдона»
Минобороны впервые показало видео полигонных испытаний ядерной беспилотной подлодки «Посейдон», о которой президент Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию.
Обновлено в 08:24
Политика
Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Мать Скрипаля попросила признать сына и внучку пропавшими без вести
Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля обратилась в полицию с просьбой признать сына и его дочь Юлию, которые были отравлены в британском Солсбери, пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия
Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье
Обновлено в 03:40
Происшествия
Двоим топ-менеджерам Baring Vostok предъявлено обвинение
Топ-менеджерам инвестиционной компании Baring Vostok Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину сегодня, 20 февраля, предъявлено обвинение, рассказал РБК представитель адвокат господина Зюзина Алексей Лежников.
Обновлено в 07:37
Политика
Лавров: «Угрозы США военным Венесуэлы нарушают устав ООН»
Угрозы США военным Венесуэлы являются нарушением устава ООН и прямым вмешательством во внутренние дела страны.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Мать найденного у «Лосиного острова» ребенка доставят в суд
В свою очередь 34-летняя мать ребенка сообщила, что сын убежал от нее во время вечерней прогулки по "Лосиному острову".
Обновлено в 04:41
Политика
Путин призвал ввести ипотечные каникулы
Президент России Владимир Путин предложил ввести в России, так называемые, ипотечные каникулы.
Обновлено в 04:43
Происшествия
После обрушения кровли в школьной столовой в Подмосковье завели дело
Следователи завели уголовное дело о халатности в связи с обрушением кровли в столовой одной из школ в селе Тропарево Московской области, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:37
Общество
Дети нашли в школьном супе мясо с «белыми щупальцами»
Обновлено вчера в 08:23
Политика
В. Путин призвал чиновников не проявлять высокомерия к гражданам
Глава государства В. Путин призвал чиновников быть профессионалами и не быть высокомерными по отношению к гражданам.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
В Минобороны Эстонии заявили о подготовке к войне
Судя по характеру оборонных расходов Эстонии, страна готовится к войне, заявил глава отдела оборонных инвестиций военного ведомства Кусти Сальм на конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon.
Обновлено в 08:29
Политика
Путин предложил программу «Земский учитель»
Учителя, переехавшие из города в село или малый город, получат по 1 000 000 рублей.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Во Внуково частный самолет «подрезал» заходивший на посадку Boeing
Во время взлета в аэропорту Внуково самолет Bombardier Challenger 600 не выполнил команду диспетчера и продолжил набор высоты, превысив разрешенный эшелон в две тысячи метров.
Обновлено в 08:47
Политика
Путин заявил, что бизнес не должен постоянно «ходить под статьей»
"Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания", - сказал Путин, выступая в среду с посланием Федеральному Собранию.
Обновлено в 05:32
Политика
Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки семей
Новые меры демографической политики стали одной из главных тем ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Обновлено в 04:50
Политика
Путин: впервые в истории резервы России покрывают внешний долг
Российский президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что впервые в истории резервы России полностью покрывают внешний долг.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Симферополе загорелся завод пластмасс
Известно, что пожар начался в подвальном помещении, где находится склад предприятия.
Обновлено в 04:37
Экономика
Прибыль акционеров НОВАТЭКа в 2018 году выросла на 4,7%
Прибыль акционеров НОВАТЭКа по МФСО в 2018 году выросла на 4,7%, говорится в отчетности компании.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Предприятия готовятся к изготовлению опытной партии ракет «Сармат»
Российские предприятия провели необходимое переоснащение производственной базы и готовятся к выпуску опытной партии ракет "Сармат".
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
Шойгу назвал главную цель создания новых российских вооружений
Главная цель создания новых вооружений России - обеспечение безопасности страны без увеличения расходов или втягивания в гонку вооружений, заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Обновлено в 06:40
Политика
Росрыболовство обвинило Украину в варварском сбросе воды в Черное море
Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов сообщил, что для биомассы и фауны в Черном море оказалась под серьезной угрозой в связи с неконтролируемым «варварским» сбросом в него пресной воды.
Обновлено в 09:04
Политика
Нетаньяху отменил встречу с Путиным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил поездку в Россию на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:52
Футбол
Хедира успешно перенес операцию на сердце и пропустит месяц
Футболист итальянского "Ювентуса" Сами Хедира успешно перенес операцию на сердце и вернется к тренировкам с командой приблизительно через месяц, сообщается на официальном сайте туринского клуба.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
СБУ объявила в розыск «подозреваемого» в крушении MH17 «офицера ГРУ»
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Олега Иванникова, которого сайт Bellingcat называл «офицером ГРУ», являющимся фигурантом дела о крушении самолета MH17 в 2014 году в Донбассе, сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 00:11
Происшествия
Одинокие коты затопили несколько квартир в Петербурге
В Калининском районе Санкт-Петербурга затопило несколько квартир в жилом доме. Виновниками наводнения оказались коты.
Обновлено в 05:52