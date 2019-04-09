Путин ответил президенту Финляндии на слова про санкции и КрымРЕН ТВ 09:49

Нам бы очень не хотелось, чтобы в результате не предпринятых своевременно мер, ...чтобы в результате нашего преступного бездействия Арктика не превратилась в какое-то подобие Крыма, а Крым не превратился бы в пустыню.

Российский лидер Владимир Путин ответил президенту Финляндии Саули Ниинисте, который заявил, что РФ виновата в санкциях. Об этом сообщает "РИА Новости".

Путин ответил президенту Финляндии на слова про санкции и Крым

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