Путин поспорил с президентом Финляндии о санкцияхРБК 12:45

Нам бы очень не хотелось, чтобы в результате не предпринятых своевременно мер, ...чтобы в результате нашего преступного бездействия Арктика не превратилась в какое-то подобие Крыма, а Крым не превратился бы в пустыню.

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё на пленарном заседании Арктического форума поспорили по поводу санкций, передает корреспондент РБК. По словам Ниинистё, Россия сама виновата во введении санкций. Он указал, что санкции останутся, если позиция Москвы не изменится.

Путин поспорил с президентом Финляндии о санкциях

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