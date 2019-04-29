Политика

Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинский паспорт СаакашвилиРИА Новости 07:49

Президент России Владимир Путин считает, что было бы справедливым вернуть украинский паспорт экс-президенту Грузии и бывшему главе Одесской области Михаилу Саакашвили и восстановить его в нарушенных правах.
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РБК08:40

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ТАСС07:28
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Идея универсальной вакцины пришла в голову аспиранту по имени Пейтон Вайденбахер во время научного семинара, где ученые обсуждали возможности использования моноклональных антител.
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На переговорах по Косово, которые пройдут в рамках саммита в Берлине, президент Сербии Александр Вучич пообещал бороться за свою страну.
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Кейперс обслужит первый матч полуфинала ЛЧ «Барселона» – «Ливерпуль»

Бригада голландского арбитра Бьорна Кейперса обслужит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов "Барселона" – "Ливерпуль", который пройдет 1 мая на стадионе "Камп Ноу", информирует официальный сайт УЕФА.
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Полиция Ленобласти проверит семью, напоившую ребенка пивом в автобусе

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Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
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После победы дочери Алсу в проекте «Голос. Дети» началась проверка

В проекте победила 10-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. За нее проголосовали 56,5% телезрителей.
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София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье

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Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров «Революции роз», в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе.
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