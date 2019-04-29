Политика
Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинский паспорт СаакашвилиРИА Новости 07:49
Президент России Владимир Путин считает, что было бы справедливым вернуть украинский паспорт экс-президенту Грузии и бывшему главе Одесской области Михаилу Саакашвили и восстановить его в нарушенных правах.
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Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Обновлено в 12:17
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Музыка
В Краснодаре объяснили исполнение школьниками «Владимирского централа»
Песня Михаила Круга «Владимирский централ» была исполнена на уроке музыки в краснодарской школе в рамках ознакомления учащихся с темой французского и русского шансона, учитель получила дисциплинарное замечание, сообщает пресс-служба мэрии города.
Обновлено в 13:11
Экономика
Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна
"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Футболист сборной Чехии Шурал погиб в ДТП
Обновлено в 06:49
Космос
Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство
Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
Обновлено в 11:00
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Обновлено в 06:35
Наука
Универсальная вакцина от гриппа успешно прошла первые испытания
Идея универсальной вакцины пришла в голову аспиранту по имени Пейтон Вайденбахер во время научного семинара, где ученые обсуждали возможности использования моноклональных антител.
Обновлено в 07:12
Общество
Дмитрия Быкова выписали из больницы и он приступил к работе
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова выписали из московского госпиталя имени Бурденко, куда его доставили в тяжёлом состоянии, и он уже приступил к работе.
Обновлено в 14:51
Политика
Вучич заявил, что будет бороться за Сербию на переговорах в Берлине
На переговорах по Косово, которые пройдут в рамках саммита в Берлине, президент Сербии Александр Вучич пообещал бороться за свою страну.
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес
Шик! Эмбер Хёрд, Марго Робби и Наоми Уоттс в голых нарядах на кинофестивале
Наоми Уоттс тоже выбрала черный наряд. Ее платье из прозрачной ткани также впечатлило модников.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Отца полковника Захарченко признали виновным в растрате
Обновлено в 05:01
Футбол
Фанаты «Спартака» снова оскорбляют Глушакова
Болельщики «Спартака» снова оскорбляют капитана команды Дениса Глушакова. Хавбек вышел в старте на матч против «Рубина».
Обновлено в 13:16
Музыка
Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»
Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Футбол
Кейперс обслужит первый матч полуфинала ЛЧ «Барселона» – «Ливерпуль»
Бригада голландского арбитра Бьорна Кейперса обслужит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов "Барселона" – "Ливерпуль", который пройдет 1 мая на стадионе "Камп Ноу", информирует официальный сайт УЕФА.
Обновлено в 06:12
Космос
В США планируют испытать новую гиперзвуковую ракету
Стало известно, что исследовательская лаборатория ВВС США поделилась своими исследованиями по созданию гиперзвукового оружия.
Обновлено в 12:13
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Культура
После победы дочери Алсу в проекте «Голос. Дети» началась проверка
В проекте победила 10-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. За нее проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено 27 апреля в 00:44
Шоу-бизнес
София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Бывшая жена Валерия Меладзе заявила, что винит себя в крахе их брака
Валерий Меладзе 25 лет прожил в браке с первой женой Ириной. У супругов трое дочерей — Инга, Софья и Арина.
Обновлено в 06:49
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41