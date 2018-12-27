Политика

Путин посмотрит балет «Щелкунчик» в Большом театре
REGNUM
00:06

В новогодний праздничный вечер на сцене Большого театра будет представлен балет «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича. Как сообщало ИА REGNUM, жители России рассказали, что бы они попросили у Деда Мороза, если бы им пришлось написать ему письмо, как в детстве.
REGNUM00:06

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На «Щелкунчике» с Путиным в Большом театре не досчитались звезд

Московский Комсомолец16:34

Путин встретился с артистами и руководителями Большого театра

Известия15:26

Путин поздравил с Новым годом артистов Большого театра

Российская газета18:21

Владимир Путин сходил на балет «Щелкунчик» в рамках торжественного приема

Газета.Ru14:56

Путин пришел в Большой на «Щелкунчика» и назвал главные события 2018 года

Вести.Ru14:44

Владимир Путин встретился с артистами балета и руководством Большого театра

РЕН ТВ14:32

Путин посмотрит балет «Щелкунчик» в Большом театре

REGNUM00:06
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Армия и оружие

В США оценили испытания российского «Авангарда»

Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено в 16:27
Политика

Путин подписал закон о частичном смягчении статьи об экстремизме

Владимир Путин подписал закон о частичном смягчении 282 статьи Уголовного кодекса, по которой возбуждают дела за экстремистские действия.
Обновлено в 15:52
Политика

Лолита объяснила своё высказывание о Крыме

Обновлено в 05:08
Политика

Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца»

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, который часто участвует в российских ток-шоу, в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале отреагировал на попадание в базу данных сайта "Миротворец".
Обновлено в 09:04
Политика

Путин назвал Крымский мост и ЧМ по футболу событиями года

Президент перечислил события года: открытие Крымского моста и чемпионат мира по футболу, который прошел блестяще.
Обновлено в 12:31
Политика

Конгресс США в очередной раз не проголосовал по бюджету

Верхняя и нижняя палаты Конгресса США в очередной раз не проголосовали по бюджету страны, следует из трансляции заседания на сайте законодательного органа.
Обновлено в 17:18
Политика

Контактная группа утвердила перемирие в Донбассе

Участники контактной группы поддержали решение группы по безопасности, которая согласовала режим прекращения огня в Донбассе с 29 декабря.
Обновлено в 10:47
Политика

Путин подписал закон о взаимном признании образования с Абхазией

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о взаимном признании образования и квалификации России с Абхазией.
Обновлено в 15:47
Армия и оружие

Петрова победа: ЛНР и ДНР назвали захват «серой зоны» пиар-акцией

Оттенки "серой зоны" Военные Украины взяли под контроль почти всю "серую зону", разделяющую позиции правительственных войск и самопровозглашенных республик, сообщил советник президента страны Юрий Бирюков.
Обновлено в 16:01
Политика

Украина введет санкции в отношении археологов в Крыму

Киев введет санкции в отношении археологов за проведение раскопок в Крыму, заявил в четверг министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.
Обновлено в 15:04
Политика

Путин 27 декабря на Госсовете подведет итоги Года волонтера

Президент России Владимир Путин 27 декабря примет участие в заседании госсовета, где будут подведены итоги 2018 года, объявленного в РФ Годом добровольца и волонтера, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 07:28
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 14 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 17:54
Политика

Трамп: США больше не могут быть мировым жандармом

Президент США Дональд Трамп во время визита в Ирак заявил, что Вашингтон не может оставаться мировым жандармом.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

Путин: Россия сохранит высокий уровень сотрудничества с Арменией

Россия хочет сохранить долговременное сотрудничество с Арменией по линии организации Договора о коллективной безопасности, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 10:59
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Песков рассказал о своём любимом виде спорта

Обновлено в 13:41
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Соч. 71, балет Петра Чайковского в двух актах на либретто Мариуса Петипа по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король».
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