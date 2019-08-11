Театры
Путин посмотрел спектакль «Грифон» об истории СевастополяПятый канал 17:13
Президент России Владимир Путин в субботу, 10 августа, посмотрел спектакль «Грифон» в Севастополе. Глава российского государства оказался в числе тех, кто увидел уникальную постановку об истории города на новой сцене музея-заповедника «Херсонес Таврический», сообщает РИА Новости.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:22, Вашингтон
Политика
Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан
Двое жителей полуострова обратили внимание, что разница между Крымом и материковой Украиной видна невооруженным глазом сразу по пересечении границы.
Обновлено в 13:41
Происшествия
«ОВД-инфо»: число задержанных после митинга в Москве превысило 200 человек
В Москве после протестной акции на 22:30 задержаны 229 человек, сообщает «ОВД-инфо».
Обновлено в 16:21
Футбол
«Ювентус» намерен расстаться с шестью футболистами
Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал возможный уход нападающего Пауло Дибалы.
Обновлено в 22:48
Авто
В Сети вспомнили отечественный паркетник «Тарзан»
В 1999 году было принято решение разработать вторую генерацию «Тарзана», но на этот раз на базе «Нивы» и ВАЗ-2111 в кузовах универсал и хэтчбек.
Обновлено в 05:00
Здоровье
Этот вкусный продукт снизит повышенное давление без таблеток
Как оказалось, ставшие привычными и для россиян орехи кешью способны понизить повышенное артериальное давление и нормализовать работу сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Джулиан Рёпке: Эрдоган обманул Путина с поставками российских С-400
Немецкий журналист Джулиан Рёпке опубликовал материал, в котором ссылается на тот факт, что отношения Москвы и Турции кардинальным образом изменились после начала поставок российских ЗРС С-400 в Турцию.
Обновлено в 18:42
Происшествия
В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой
Обновлено в 12:20
Гаджеты
Huawei представила телевизоры Honor Vision с ОС Harmony
В Пекине состоялась долгожданная презентация телевизора Honor Vision.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие
Ким Чен Ын провел испытания «нового оружия»
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял участие в испытании «нового оружия». Об этом сообщает агентство KCNA.
Обновлено в 21:48
Общество
Минздрав назвал регионы России с наибольшим числом людей с ожирением
В Министерстве здравоохранения России сообщили, что в 2018 году больше всего людей, страдающих от ожирения, было выявлено в Курганской области, а меньше всего — в Якутии.
Обновлено в 03:59
Хоккей
Российские юниоры стали победителями Кубка Глинки/Гретцки
Обновлено в 14:36
Политика
Видео с купающейся в платье Савченко насмешило пользователей Сети
Пользователей Сети насмешило видео с экс-депутатом Верховной рады Надеждой Савченко, снятое на отдыхе в Латвии.
Обновлено в 13:46
Общество
В Москве завершился митинг в поддержку независимых кандидатов
В конце акции представитель незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Ивана Жданова Борис Золотаревский призвал всех отправиться в «прогулку», за что был задержан.
Обновлено в 10:29
Политика
Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» на мотоцикле «Урал»
Глава России Владимир Путин приехал на байк-шоу "Ночных волков" на мотоцикле "Урал" в сопровождении лидера организации Александра "Хирурга" Залдостанова.
Обновлено в 13:38
Армия и оружие
Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые показали публике
«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 06:16
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Обновлено в 22:20
Общество
Названа победительница конкурса «Миссис Россия 2019»
Победительницей конкурса «Миссис Россия 2019» стала Екатерина Нишанова из Геленджика, пишет ТАСС.
Обновлено в 18:43
Авто
Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж
Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.
Обновлено в 14:11
Единоборства
Россиянин Кунченко потерпел первое поражение на турнире UFC Fight Night 156
Обновлено в 22:10
Общество
Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин считает, что для защиты лесов от пожаров и чёрных лесорубов необходимо увеличивать число лесничеств.
Обновлено в 12:45
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Общество
Немецкий канатоходец прошел над Пермью и установил рекорд
Обновлено в 22:13
Игры
EA зарегистрировала торговую марку Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville
Компания Electronic Arts зарегистрировала торговую марку Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville.
Обновлено в 05:27
Общество
Росрыболовство разрабатывает новые правила любительской рыбалки
В России вскоре будут введены различные ограничения для рыбаков-любителей. Для них разрабатываются новые правила.
Обновлено вчера в 17:25
Космос
Искусственный интеллект поймал сигналы из далекого прошлого
Обновлено 08 августа в 04:42
Происшествия
После нападения на сотрудников Росгвардии в Тюмени возбуждено дело
В Су СКР по Тюменской области возбудили уголовное дело по факту нападения 49-летнего жителя Тюмени на сотрудников Росгвардии.
Обновлено в 06:51