Театры

Путин посмотрел спектакль «Грифон» об истории СевастополяПятый канал 17:13

Президент России Владимир Путин в субботу, 10 августа, посмотрел спектакль «Грифон» в Севастополе. Глава российского государства оказался в числе тех, кто увидел уникальную постановку об истории города на новой сцене музея-заповедника «Херсонес Таврический», сообщает РИА Новости.
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