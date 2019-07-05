с чего всё началось

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, глава государства присвоил звание Героя Российской Федерации посмертно четверым морякам: капитанам 1 ранга Андрею Воскресенскому, Денису Опарину, Константину Сомову и капитану 2 ранга Дмитрию Соловьеву.

Происшествия Прогулочное судно перевернулось в Черном море Прогулочное судно перевернулось в Черном море, передает "Интерфакс".

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Экономика Структуры Прохорова заложили 100% СК «Согласие» в Совкомбанке Доли "Интерконсенто" и Onexim в "Согласии" (соответственно 58,3% и 41,7%) заложены в обеспечение обязательств по договорам о невозобновляемой кредитной линии, сказано в материалах.

Общество Конюхов освоил самолет на солнечных батареях Российский путешественник Федор Конюхов и глава федерации планерного спорта РФ Сергей Рябчинский в пятницу, 5 июля, отправились из Москвы в Крым на самолете с солнечными батареями.

Происшествия Суд арестовал владельца «Домашних денег» Кузьминский суд сегодня арестовал на 16 суток владельца компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.

Политика В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.

Армия и оружие США модернизируют украинские военно-морские базы для кораблей НАТО "Украинский военный портал" передает, что США планируют модернизировать несколько украинских военно-морских баз в Николаевской области, чтобы «дать возможность кораблям НАТО действовать вблизи контролируемого Россией Крыма».

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Спорт Универсиада – 2019. Российский пловец Тарасевич завоевал золото На Универсиаде 2019 года российские пловцы принесли своей команде две медали.

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Общество Россиянам показали новые плацкартные вагоны без боковых полок «Федеральная пассажирская компания» - «дочка» Российских железных дорог - представила концепт обновленного плацкартного вагона.

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Политика Военнослужащим и правоохранителям проиндексируют оклады на 4,3% С 1 октября военнослужащим и правоохранителям проиндексируют оклады на 4,3%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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Происшествия Участника банды Басаева осудили на 19 лет в колонии строгого режима Приговор жителю Ингушетии Аслану Яндиеву вынес Северо-Кавказский окружной военный суд Житель Ингушетии Аслан Яндиев приговорён к 19 годам заключения в колонии строгого режима, сообщает "Коммерсант".

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Политика Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.

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