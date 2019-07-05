с чего всё началось

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, глава государства присвоил звание Героя Российской Федерации посмертно четверым морякам: капитанам 1 ранга Андрею Воскресенскому, Денису Опарину, Константину Сомову и капитану 2 ранга Дмитрию Соловьеву.

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Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Гаджеты Huawei представит свою операционную систему HongMeng 9 августа Что касается мобильной операционной системы HongMeng, то информации про нее пока очень мало.

Авто Опубликованы изображения модели Mitsubishi Lancer На прошлой неделе стало известно о том, что Mitsubishi планирует вернуться к «истокам» и возродить культовый Lancer Evolution, снятый с производства в 2017 году.

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