Политика

Путин посмертно наградил моряков-подводниковРоссийская газета 05:29

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, глава государства присвоил звание Героя Российской Федерации посмертно четверым морякам: капитанам 1 ранга Андрею Воскресенскому, Денису Опарину, Константину Сомову и капитану 2 ранга Дмитрию Соловьеву.
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Остальные 10 погибших подводников, капитаны первого ранга Сергей Данильченко, Владимир Абанкин, Денис Долонский, Николай Филин и Константин Иванов, капитан второго ранга Александр Авдонин, капитаны третьего ранга Владимир Сухиничев и Виктор Кузьмин, подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков посмертно награждены Орденами мужества, сказано в указе президента
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