Путин объяснил, почему чиновникам нельзя снижать зарплатуСекрет фирмы 08:28

Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» заявил, что при резком снижении зарплат министров и чиновников страна может лишиться квалифицированных специалистов. Глава государства выразил опасение, что они могут перейти в частные компании или уехать за границу.

Путин объяснил, почему чиновникам нельзя снижать зарплату

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