Политика

Путин объяснил, почему чиновникам нельзя снижать зарплатуСекрет фирмы 08:28

Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» заявил, что при резком снижении зарплат министров и чиновников страна может лишиться квалифицированных специалистов. Глава государства выразил опасение, что они могут перейти в частные компании или уехать за границу.
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Путин объяснил, почему нельзя снизить зарплату чиновникам

URA.Ru07:13

Путин ответил на вопрос о размере зарплат чиновников

RT на русском07:43

Путин объяснил, почему нельзя резко снизить зарплату чиновников и глав госкомпаний

ТАСС08:03

Путин: разница зарплат чиновников и рабочих не должна быть колоссальной

РИА Новости08:54

Путин оправдал высокие зарплаты чиновников

Lenta.ru07:31

Путин рассказал о «засаде» с повышенными зарплатами чиновников

РБК07:24

Путин пошутил про зарплаты чиновников

Газета.Ru07:06
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Акции «Яндекса» достигли исторического максимума на заявлениях Путина

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