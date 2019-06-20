Политика
Путин объяснил, почему чиновникам нельзя снижать зарплатуСекрет фирмы 08:28
Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» заявил, что при резком снижении зарплат министров и чиновников страна может лишиться квалифицированных специалистов. Глава государства выразил опасение, что они могут перейти в частные компании или уехать за границу.
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Политика
Митингующие в Тбилиси штурмуют здание парламента
Обновлено в 14:18
Экономика
Акционеры «ЛУКОЙЛа» утвердили финальные дивиденды за 2018 год
Акционеры "ЛУКОЙЛа" на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за 2018 год в размере 155 рублей на акцию, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 06:44
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере футболиста сборной Голландии
Обновлено в 12:16
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
В октябре текущего года будут повышены пенсии военных пенсионеров, заявил президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии».
Обновлено в 05:32
Политика
На Украине посчитали визит Зеленского в Европу провальным
На Украине рабочую поездку президента Владимира Зеленского в Германию и Францию назвали провальной.
Обновлено в 05:51
Авто
«Яндекс.Авто» стал доступен в 9 городах России
Популярный сервис теперь стал доступнее.
Обновлено в 11:11
Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Политика
ЕС продлил санкции против России на год
Совет ЕС продлил ограничительные меры, которые введены в ответ якобы на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".
Обновлено в 13:29
Наука
Исследователи подтверждают: нарвалы и белухи могут скрещиваться
Обновлено в 11:50
Происшествия
Санитарный вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП в новой Москве
Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал в больницу пострадавшего в ДТП в новой Москве, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе столичного департамента по ЧС.
Обновлено в 12:10
Происшествия
На 10 миллионах задержан оперативник ФСБ. Его лупил полицейский, он курировал Смольный, но ему не дали 20 млн
По данным «Фонтанки», оперативника ФСБ задержали 19 июня прибывшие в Петербург сотрудники собственной безопасности ФСБ России (так называемая «шестерка» – от нумерации шестой службы).
Обновлено в 14:21
Экономика
Акции «Яндекса» достигли исторического максимума на заявлениях Путина
По состоянию на 16:17 мск стоимость акции "Яндекса" выросла на 1,55% — до 2 508,6 руб. Ранее президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что интернет-компания "Яндекс" успешно конкурирует на российском рынке с мировым гигантом Google, но делает это не без поддержки государства.
Обновлено в 09:34
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Футбол
«Спартак» заинтересован в полузащитнике «Лейпцига» Бруме
Московский «Спартак» проявил интерес к португальскому хавбеку немецкого клуба «РБ Лейпциг» Арминду Бруме.
Обновлено в 07:14
Кино
Павел Лунгин снимет сказку «Василиса»
Обновлено в 09:53
Политика
Страны Балтии и Еврокомиссия утвердили синхронизацию энергосистем
Страны Балтии и Еврокомиссия подписали дорожную карту, которая предусматривает синхронизацию электросетей балтийских республик с континентальной Европой через Польшу.
Обновлено в 13:50
Происшествия
Поджигателю памятника Ельцину в Екатеринбурге отменили приговор
По данным следствия, 7 ноября Игорь Щука попытался поджечь монумент возле Ельцин Центра, но его остановили сотрудники ЧОПа.
Обновлено в 10:14
Игры
Фанаты создадут третий эпизод «Half Life 2»
Обновлено вчера в 19:23
Космос
Германия и Франция отправят первый луноход на спутники Марса
Сегодня вокруг Марса вращается два небольших спутника неправильной формы – Фобос и Деймос диаметром в 22 и 12 километров, удаленные от поверхности красной планеты всего на 10 и 23 тысячи километров.
Обновлено в 10:49
Общество
В СК предложили изменить статьи УК РФ по врачебным ошибкам
За незаконное осуществление медицинской деятельности (статья 235 УК РФ) планируется ввести максимальное наказание до семи лет лишения свободы в случае смерти двух и более лиц.
Обновлено в 05:07
Финансы
Курс доллара упал ниже 63 рублей впервые с прошлого года
Ранее сообщалось, что рубль обновил максимумы 2019 года. Курс доллара упал на 66 копеек, до 63,13 рубля до уровня начала августа 2018 года.
Обновлено в 10:15
Экономика
Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов
Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.
Обновлено в 13:57
Футбол
«Реал» предложит «ПСЖ» за Неймара 130 миллионов и Бэйла или Хамеса
По информации Mundo Deportivo, мадридский клуб собирается сделать предложение парижанам в размере 130 миллионов евро плюс включить в сделку Гарета Бэйла или Хамеса Родригеса.
Обновлено в 10:55
Авто
Семейный внедорожник начнет производить УАЗ
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 04:25
Хоккей
Кучеров признан самым ценным игроком минувшего сезона НХЛ
Российский форвард Никита Кучеров стал обладателем приза "Харт Трофи", вручаемого самому ценному игроку сезона НХЛ.
Обновлено в 00:23
Политика
Путин ответил, когда россиянам стоит ждать перемен к лучшему
В ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин рассказал о том, когда станет жить легче.
Обновлено в 05:36
Политика
Невзоров: Мечтатель Путин явно скис
Публицист Александр Невзоров в своем Instagram прокомментировал прямую линию президента РФ Владимира Путина с россиянами, которая прошла сегодня, 20 июня.
Обновлено в 13:19