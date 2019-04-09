Политика
Путин пошутил про финских туристов в РоссииLife.ru 06:38
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё в Санкт-Петербурге пошутил про приезжающих в РФ из Финляндии туристов.
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Нормально, туристы себя ведут нормально.Закусывают, так что все с ними в порядке.
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Авто
Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России
Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Свидетель рассказал о причине драки с участием Кокорина и Мамаева
Григорян, как старый друг Кокорина-старшего, был в компании с футболистами в то утро и лично наблюдал за событиями, ставшими поводом для уголовного дела.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Макгрегор устроил драку в баре Ирландии после слов о русских
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор устроил потасовку в одном из баров Ирландии после того, как один из посетителей заявил ему, что "русские избили его", передает РИА Новости.
Обновлено в 08:03
Политика
ЕК хочет заключить контракт на транзит газа через Украину на 10 лет
Шефчович добавил, что Еврокомиссия планирует не только достичь договоренностей по газу на эту зиму, но и заключить соглашение о долгосрочном транзите через Украину.
Обновлено в 09:46
Хоккей
Путин предложил Швеции поучаствовать в играх КХЛ
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Арктического форума предложил Швеции поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 08:43
Политика
Лукашенко уверен в победе Порошенко на выборах президента Украины
Президент Белоруссии считает, что победа во втором туре выборов на Украине достанется действующему президенту страны.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
В Югре завели дело из-за хранения детского питания в здании морга
Следователи завели дело о халатности после обнаружения просроченного детского питания на складах Югорской городской больницы, находящихся в здании морга, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Двух бывших астраханских депутатов осудили за педофилию
Суд в Астрахани 8 апреля признал двух бывших депутатов регионального заксобрания виновными в целой серии сексуальных преступлений против детей и приговорил каждого к длительным срокам заключения, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта
В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Президент Путин одобрил выдачу генетических паспортов россиянам
Граждане РФ начнут получать паспорта, содержащие информацию об их геноме. Глава государства Владимир Путин подписал соответствующий указ.
Обновлено в 03:56
Политика
Комитет Госдумы доработал законопроект о рунете
Комитет Госдумы по информполитике поддержал ряд поправок в законопроект об устойчивости российского сегмента интернета, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.
Обновлено в 08:03
Общество
В Архангельске задержали участников митинга против мусорного полигона
Обновлено вчера в 10:17
Экономика
Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума
Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
Политика
Путин рассказал о перспективах своего визита в США
Президент РФ Владимир Путин во вторник ответил на вопрос о перспективах своего визита в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 09:57
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Политика
Орешкин не смог ответить на вопрос Путина про импортозамещение
На пленарном заседании V международного Арктического форума в Петербурге глава государства отвечал на вопрос о влиянии санкций и упомянул про развитие собственного производства товаров, которые раньше закупались за границей.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина
Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка.
Обновлено в 08:34
Авто
Появились изображения Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Политика
Мать Зеленского: сын идет во власть не ради денег
Обновлено в 08:45
Авто
Renault анонсировала доступный электрокроссовер
Производством же будущей новинки займется предприятие e-GT New Energy Automotive, созданное совместными усилиями Nissan и Dongfeng. электрокроссовер Ford заявлен как наследник легендарных "Мустангов" Однако в Renault не намерены делать компактный кроссовер привилегией исключительно китайского рынка.
Обновлено в 09:13
Политика
Британский парламент принял решение отложить Brexit
Решение об отсрочке выхода Британии из Евросоюза принято обеими палатами британского парламента 8 апреля в ходе вечернего заседания, транслировавшегося парламентским каналом.
Обновлено в 03:01
Экономика
В Китае предложили полностью запретить майнинг криптовалют
Государственный комитет по развитию и реформам КНР выступил с предложением полностью запретить майнинг криптовалют.
Обновлено в 09:35
Политика
На Украине появились билборды с Порошенко и Путиным
На Украине перед вторым туром выборов президента страны появились билборды, на которых рядом с профилем действующего главы государства Петра Порошенко изображен профиль президента России Владимира Путина.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
При взрыве в Афганистане погибли четверо американских военных
В результате взрыва близ базы ВВС в афганском Баграме погибло четверо американцев, ещё трое были ранены.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Премьер Норвегии рассказала, почему не приезжала в Россию
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг на пленарном заседании в рамках V Международного Арктического форума в Санкт-Петербурге ответила на вопрос, почему она не приезжала в Россию.
Обновлено в 09:42
Футбол
В Лиге чемпионов стартует стадия четвертьфиналов
Двумя матчами в Лондоне и Ливерпуле стартует четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов по футболу.
Обновлено в 09:47