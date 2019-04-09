Путин пошутил про финских туристов в РоссииLife.ru 06:38

Нормально, туристы себя ведут нормально.Закусывают, так что все с ними в порядке.

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё в Санкт-Петербурге пошутил про приезжающих в РФ из Финляндии туристов.

Путин пошутил про финских туристов в России

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