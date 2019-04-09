Политика

Путин пошутил про финских туристов в РоссииLife.ru 06:38

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё в Санкт-Петербурге пошутил про приезжающих в РФ из Финляндии туристов.
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Владимир Путин
Нормально, туристы себя ведут нормально.Закусывают, так что все с ними в порядке.
— Владимир ПутинГазета.Ru 06:45

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Саули Нийнистё
Финский политик
Финский государственный деятель, политик, юрист, действующий президент Финляндии с 1 марта 2012 года. В январе 2018 года переизбран на второй срок. С 1987 по 2003 годы и с 2007 по 2011 годы - депутат парламента Финляндии от правоцентристской партии «Национальная коалиция»; в 2007-2011 годах - спикер парламента Финляндии.
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