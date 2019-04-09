Путин пошутил про финских туристов в ПетербургеИзвестия 07:59

Нормально, туристы себя ведут нормально.Закусывают, так что все с ними в порядке.

Президент России Владимир Путин на встрече со своим финским коллегой Саули Ниинистё на полях Международного арктического форума пошутил насчет поведения финских туристов.

Путин пошутил про финских туристов в Петербурге

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