Политика
Путин пошутил про финских туристов в ПетербургеИзвестия 07:59
Президент России Владимир Путин на встрече со своим финским коллегой Саули Ниинистё на полях Международного арктического форума пошутил насчет поведения финских туристов.
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Нормально, туристы себя ведут нормально.Закусывают, так что все с ними в порядке.
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Обновлено в 07:25
Экономика
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Обновлено в 01:18
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Трамп заявил о пошлинах на товары ЕС на $11 млрд
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна введет пошлины на товары ЕС общей стоимостью $11 млрд, пока он не перестанет субсидировать Airbus.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о переброске в Сирию Су-57
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ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
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Обновлено в 08:38
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«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.
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Газету «Ведомости» задумали продать
Предприниматель Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты «Ведомости» (принадлежит семье Кудрявцева).
Обновлено в 03:22