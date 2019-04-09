Путин пошутил над не сумевшим ответить на вопрос ОрешкинымРБК 12:39

В прошлом году мы вложили в импортозамещение… Сколько? Не помнит. Министр экономического развития не помнит. В общем, несколько сотен млрд рублей.

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