Политика
Путин пошутил над не сумевшим ответить на вопрос ОрешкинымРБК 12:39
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время пленарного заседания Международного арктического форума в Санкт-Петербурге не смог ответить на вопрос президента Владимира Путина об импортозамещении. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
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В прошлом году мы вложили в импортозамещение… Сколько? Не помнит. Министр экономического развития не помнит. В общем, несколько сотен млрд рублей.
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