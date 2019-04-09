Политика

Путин пошутил над не сумевшим ответить на вопрос ОрешкинымРБК 12:39

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время пленарного заседания Международного арктического форума в Санкт-Петербурге не смог ответить на вопрос президента Владимира Путина об импортозамещении. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
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Владимир Путин
В прошлом году мы вложили в импортозамещение… Сколько? Не помнит. Министр экономического развития не помнит. В общем, несколько сотен млрд рублей.
— Владимир ПутинМетагазета 10:10

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