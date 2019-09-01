Политика
Газета.RuПутин посетит пострадавшую от наводнения Иркутскую область
Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 сентября, совершит рабочую поездку в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после паводка. Об этом сообщил его помощник Юрий Ушаков, передает ТАСС.
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Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 07:35
Футбол
«Селтик» одержал выездную победу над «Рейнджерс»
«Селтик» в гостях выиграл у «Рейнджерс» (2:0) в матче четвертого тура чемпионата Шотландии.
Спорт-Экспресс 09:00
Единоборства
Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри
Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
ИнфоСМИ вчера в 17:29
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Политика
Президент Германии попросил прощения за Вторую мировую войну
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер извинился за Вторую Мировую войну.
Piter.tv 03:33
Происшествия
В Беслане началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе
Около 3 тыс. человек пришли почтить память жертв теракта, который 15 лет назад произошел в школе №1 Беслана, в первые часы трехдневной вахты.
РБК 07:13
Общество
В России с сентября изменятся некоторые законы
С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.
РИА Новости вчера в 08:01
Шоу-бизнес
Пугачева запечатлела на видео танец Галкина с Лаймой Вайкуле
Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на вечеринке по случаю дня рождения возлюбленного 65-летней Лаймы Вайкуле - Андрея Латковского.
Телепрограмма 05:41
Общество
Ураган «Дориан» достиг наивысшей категории
Ураган "Дориан" в Атлантическом океане достиг пятой, наивысшей, категории, скорость ветра составляет 257 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
РИА Новости 08:32
Общество
Около 150 тыс. человек посетили площадки фестиваля «PRO лето» в Москве
Порядка 150 тыс. человек посетили две площадки фестиваля "PRO лето" 31 августа в Москве.
ТАСС 08:07
Экономика
Швеция хочет ввести новый налог на борьбу с Россией
Швеция с 2022 года может ввести дополнительный налог на банки, вырученные средства пойдут на оборону страны ввиду роста угрозы со стороны России.
Российская газета 09:45
Футбол
«Краснодар» обыграл «Урал» и стал лидером РПЛ
Коммерсантъ 09:10
Общество
Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России
Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
Газета.Ru 04:19
Политика
Новый премьер Украины прокатился на самокате по зданию правительства
Новый премьер Украины Алексей Гончарук поздравил школьников с началом учебного года и прокатился по зданию кабмина на электросамокате, видео опубликовано на его странице в соцсети Facebook.
РИА Новости 09:43
Хоккей
ЦСКА — Авангард 1:2 (2-й период)
ЦСКА и «Авангард» в официальных «твиттерах» объявили составы на матч Кубка открытия, который состоится сегодня, 1 сентября, в Москве.
Чемпионат 07:40
Футбол
Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Газета.Ru 06:31
Происшествия
Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о гонщике Юбере
Российская газета 08:01
Армия и оружие
Грузинские военные наращивают мускулы, заявили в КГБ Южной Осетии
Ранее КГБ сообщил о сбитом грузинским силовиками штатном квадрокоптере Генпрокуратуры Южной Осетии, который проводил съемку рядом с селом Уиста (Цнелис) в рамках уголовного дела по факту незаконного пересечения государственной границы республики.
Sputnik Южная Осетия 09:06
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Футбол
Данни: надеюсь и верю, что «Зенит» сможет победить «Спартак»
Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Мигел Данни поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».
Чемпионат 08:16
Кино
Зрители 8 минут хлопали «Джокеру» в Венеции
Газета.Ru 06:04
Армия и оружие
После удара США в Идлибе есть многочисленные разрушения и жертвы
После удара военно-воздушных сил США по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб есть многочисленные жертвы и разрушения.
REGNUM 05:22
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 30 августа в 12:54
Армия и оружие
Индийские летчики испытали российский истребитель МиГ-35
Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 станет одним из конкурсантов объявленного индийским минобороны тендера.
Военное дело 06:09
Здоровье
Медики развенчали 4 мифа об иглоукалывании
Вторым развенчанным мифом явилась, якобы, неэффективность данного метода, приносящего лишь эффект плацебо.
HotGeo 09:26
Происшествия
Легковушка вылетела на тротуар и сбила двух пешеходов на Парнасе
В воскресенье днем, 1 сентября, автомобиль Volkswagen Polo сбил двух пешеходов на пересечении улиц Николая Рубцова и Федора Абрамова (Выборгский район).
МР7.ру 09:47
Футбол
Арсенал (Тула) — ЦСКА 1:1 (1-й тайм)
Газета.Ru 09:06
Теннис
Даниил Медведев оштрафован за неспортивное поведение на US Open
Российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован после матча третьего круга с испанцем Фелисано Лопесом, проходившем на теннисном турнире US Open в Нью-Йорке, сообщает 1 сентября издание Marca.
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