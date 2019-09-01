Политика
Газета.RuПутин посетит пострадавшую от наводнения Иркутскую область
Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 сентября, совершит рабочую поездку в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после паводка. Об этом сообщил его помощник Юрий Ушаков, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 14:25, Вашингтон
Общество
Ураган «Дориан» достиг побережья Багамских островов
RT на русском 13:56
Автоспорт
Квят занял седьмое место на Гран-при Бельгии
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Газета.Ru 10:51
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Футбол
«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова
Российская газета 14:13
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала, где будет учиться ее сын
Счастливая Королева поздравила Архипа, в том числе и в инстаграме.
Рамблер 04:47
Политика
Премьер Украины прокатился на самокате по зданию кабмина
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокатился на электросамокате по зданию украинского правительства.
RT на русском 10:24
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 07:35
Армия и оружие
НЛО в «Зоне 51» показали с помощью Google Maps
ТК Звезда 05:05
Армия и оружие
«Роскосмос» анонсировал производство «царь-двигателей»
«Роскосмос» анонсировал производство самых мощных в мире ракетных двигателей РД-171МВ, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 13:56
Политика
Дуда рассказал о договоре Гитлера и Сталина «уничтожить Польшу»
Политическая Экспертиза 05:00
Политика
Зеленский верит в скорый мир в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский верит, что в Донбассе в скором времени наступит мир.
Газета.Ru 11:33
Экономика
Швеция обложит банки новым налогом из-за военной угрозы от России
Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.
Ведомости 13:15
Шоу-бизнес
Пугачева запечатлела на видео танец Галкина с Лаймой Вайкуле
Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на вечеринке по случаю дня рождения возлюбленного 65-летней Лаймы Вайкуле - Андрея Латковского.
Телепрограмма 05:41
Футбол
Новичок «Спартака» Крал поблагодарил московский клуб за доверие
RT на русском 06:52
Футбол
«Арсенал» отыгрался с 0:2 в матче против «Тоттенхэма»
«Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче 4-го тура чемпионата Англии.
Soccer.ru 13:23
Политика
Цхинвал заявил о концентрации грузинских военных на границе
По данным КГБ, в ночь на 1 сентября около 30 вооруженных грузинских военных вошли в село Коби Хашурского муниципалитета Грузии.
РБК 13:37
Авто
Nissan выпустил финальный тизер нового Nissan Juke
Автоновости дня 14:03
Происшествия
В Брянске умер избитый полицейским подросток
В Брянске скончался 17-летний подросток, которого в августе избил майор полиции Денис Терехов.
РБК 08:18
Армия и оружие
Удар США по Идлибу сорвал перемирие и привел к многочисленным жертвам
Американские военные нанесли несанкционированный авиаудар по территории около поселков Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб на северо-западе Сирии рядом с турецкой границей, не предупредив об операции Россию и Турцию – рассказали в Центре по примирению враждующих сторон.
Газета.Ru 06:32
Происшествия
В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
Российская газета 01:09
Происшествия
В Воронежской области четыре человека погибли в ДТП
РИА Новости 14:11
Общество
Гороскоп на 1 сентября: придется отстоять свои интересы
Сегодняшний гороскоп располагает к тому, что желание быть независимым, показать свою самодостаточность, равно как и отстаивать свои интересы будет достигаться любой ценой.
Московский Комсомолец вчера в 12:16
Происшествия
Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи человек
Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию техасского города Одесса.
РИА Новости 10:45
Политика
СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России
Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК 09:03
Происшествия
Напавший на людей около Лиона слышал голоса
Прокурор Лиона Николя Жаке заявил, что напавший на людей иммигрант из Афганистана употреблял наркотики и якобы слышал голоса, приказавшие ему убивать,передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:36
Происшествия
В Башкирии арестовали женщину по делу об убийстве годовалого сына
"В Дюртюлинском районе арестована женщина, обвиняемая в убийстве своего сына", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:20