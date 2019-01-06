Политика

Путин посетит Калининградскую область
RT на русском
04:22

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поездка президента России Владимира Путина в Калининградскую область готовится.
RT на русском04:22

Подробнее о событии

Песков рассказал о поездке Путина в Калининградскую область

Газета.Ru04:46

Путин посетит Калининградскую область

RT на русском04:22

Песков рассказал о подготовке поездки Путина в Калининградскую область

РИА Новости03:42

СМИ: 8 января Калининград посетит Владимир Путин

КП - Калининградвчера в 13:19

Владимир Путин прилетит в Калининград 8 января

Клопсвчера в 12:49

Путин планирует посетить Калининград 8 января

Новый Калининград.Ruвчера в 11:18

Путин проведёт в Калининграде совещание по вопросам строительства музейного комплекса на Острове

Калининград.Ruвчера в 12:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Политика

В РАН оценили сообщения об отмене визита Рогозина в США

Заместитель председателя Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук Лев Зелёный в беседе с ТАСС прокомментировал сообщения об отмене американской стороной приглашения главе госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину в США.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие

Большой десантный корабль ВМС США направился в Черное море

В Черное море направляется большой десантный корабль Военно-морских сил США USS Fort McHenry, говорится на странице командования шестого флота ВМС США в Facebook.
Обновлено в 08:33
Политика

Путин приехал навестить детей в петербургском хосписе

Президент России Владимир Путин приехал в воскресенье в детский хоспис в Невском районе Санкт-Петербурга, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 10:05
Политика

Патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУ

Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии главе новой церковной структуры — Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

США вызвались спасти сирийских курдов от Турции

Президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в связи с окончательной победой над террористами «Исламского государства» 19 декабря.
Обновлено в 08:39
Политика

США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран

Минфин США не выдавал экспортный сертификат на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 в Иран, сообщает иранское агентство ILNA со ссылкой на представителя Ассоциации иранских авиалиний Максуда Асади Самани.
Обновлено в 08:44
Политика

В МИД Германии считают, что ключ к сохранению ДРСМД находится у Москвы

Глава МИД Германии Хайко Маас выразил мнение, что сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) зависит от России.
Обновлено в 08:14
Политика

Эрдоган планирует посетить Россию в январе

Обновлено в 05:27
Армия и оружие

Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе

Американские военнослужащие в Прибалтике сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Кануасе, причем совершен этот акт вандализма был еще несколько месяцев назад, но сотрудники правоохранительных органов решили скрыть этот факт от общественности.
Обновлено в 07:13
Политика

Сенаторы признали Украину неуправляемой проблемой для США

Если же Украина продолжит оставаться "неуправляемой", Белый дом будет вынужден "принять меры" в отношении действующих киевских властей, говорится в статье.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

В Крыму провели учения ракетные комплексы «Бал»

«В позиционных районах Крымского полуострова личный состав противокорабельного берегового ракетного комплекса «Бал» Черноморского флота провёл плановое учение с отработкой практических навыков по нанесению условных ракетных ударов при развёртывании с марша», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Черноморского флота.
Обновлено в 05:08
Политика

Глава аппарата Пентагона ушел в отставку

Глава аппарата министерства обороны США контр-адмирал Кевин Суини ушел в отставку.
Обновлено в 02:54
Политика

Суд отклонил иск на решение ЦИК Украины о закрытии участков в России

Депутат Рады от партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул заявил, что оппозиция обжаловала в суде решение ЦИК Украины о закрытии избирательных участков в РФ.
Обновлено в 04:01
Политика

Парламент Венесуэлы обвинил Мадуро в узурпации власти

Новый глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что с 10 января, когда начнется новый президентский срок Николаса Мадуро, глава государства будет "узурпировать" власть, передает Reuters.
Обновлено в 00:17
Армия и оружие

На побережье моря Лаптевых решили построить военный городок

"В 2019 году в якутском поселке Тикси на побережье одноименной бухты моря Лаптевых будет образован военный городок Северного флота", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:30
Главное