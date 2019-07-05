Политика
Владимир Путин приедет в Екатеринбург в районе обедаREGNUM 04:10
Президент России Владимир Путин прибудет в Екатеринбург в районе обеда. Сегодня, 9 июля, он совершает рабочую поездку в столицу Среднего Урала.
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Если вы помните, он давно еще принял решение посетить все федеральные университеты, вот пока Уральский федеральный, что называется, был не охвачен. Каждый раз президент с большим вниманием и готовностью общается со студентами, аспирантами в свободном режиме, это всегда очень ценное общение.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПРАЙМ вчера в 17:16
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Политика
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Предложение о санкциях в отношении Грузии в Госдуме России озвучили после того, как ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния в эфире грубо отозвался о российском президенте Владимире Путине.
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Происшествия
Судившегося с IKEA бизнесмена Пономарева признали виновным
Люберецкий городской суд выносит обвинительный приговор в отношении предпринимателя Константина Пономарева, известного своим конфликтом с компанией IKEA из-за долга концерна за аренду генераторов, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
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Экономика
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