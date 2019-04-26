Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа СпасителяИзвестия 19:55

Президент России Владимир Путин по многолетней традиции принял участие в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве. Как пишет РЕН ТВ, торжественный молебен в честь Светлого Христова Воскресения совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Политика Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.

Экономика У крымского «Инкермана» появился новый владелец Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК Лариса Шимчук, и.о. директора крымского винодельческого предприятия, и подтвердил новый собственник.

Авто Эксперты назвали признаки скорой поломки двигателя автомобиля Если случилось так, что двигатель стал «съедать» его в непомерно больших объемах и, само собой, часто просить «добавки», то вам тоже стоит задуматься, а лучше – сразу обратиться в сервис и провести диагностику.

Путешествия Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета Самолет Чилийской морской авиации снял на видео лодку путешественника Федора Конюхова.

Игры В Humble Bundle бесплатно раздают Gone Home На сайте Humble Bundle проходит бесплатная раздача квеста Gone Home.

Шоу-бизнес Лобода отреагировала на результаты финала «Голос. Дети» После победы Абрамовой начался скандал. Пользователи соцсетей стали оставлять гневные комментарии и требовать пересчета голосов.

Экономика Риски замедления мировой экономики есть, но рецессии не будет - Набиуллина Риски замедления глобального экономического роста существуют, но рецессии в близкой перспективе не будет, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Политика Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим Германии Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала заявление кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера о "Северном потоке — 2". Об этом сообщает издание ZDF.

Политика Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.

Происшествия Трамп прокомментировал стрельбу в синагоге Калифорнии Президент США Дональд Трамп прокомментировал стрельбу в синагоге города Повэй в Калифорнии.

Религия В Иерусалиме сошел Благодатный огонь В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, передает Reuters.

Происшествия Самолет авиакомпании EasyJet экстренно сел в Манчестере Самолет британского лоукостера EasyJet экстренно сел в Манчестере.

Происшествия ИГ взяло на себя ответственность за атаку на Шри-Ланке 26 апреля Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку, которая произошла на Шри-Ланке в пятницу, 26 апреля.

Религия Сербский игумен посоветовал не переедать после поста После Великого поста следует продолжать думать и поступать так же, как во время поста, а объедание и злоупотребление алкоголем недопустимы, заявил РИА Новости настоятель монастыря Лелич Сербской православной церкви (СПЦ) игумен Георгий (Мичич).

Экономика Сбербанк перечислил главные хакерские тренды Топ-менеджер Сбербанка назвал главные направления угроз от хакеров: DDoS-атаки, утечки данных и мошенничество с использованием методов социальной инженерии.

Политика Названа причина возможного возникновения «второго Чернобыля» Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.

Музыка Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.

Общество В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации 25 апреля Минюст РФ зарегистрировал несколько приказов Минздрава о новом порядке прохождения профосмотров и диспансеризации, рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Наука Жертвы бессонницы не могут забыть позорные ошибки прошлого Оказалось, что у нормально высыпающихся людей все эти эпизоды представали в виде нейтральных воспоминаний, а вот пациенты с бессонницей всё так же остро переживали прошлое, как нечто постыдное и рождающее чувство вины.

Армия и оружие В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.