Религия

Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа СпасителяИзвестия 19:55

Президент России Владимир Путин по многолетней традиции принял участие в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве. Как пишет РЕН ТВ, торжественный молебен в честь Светлого Христова Воскресения совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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Путин и Медведев посетили пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Коммерсантъ18:58

В храме Христа Спасителя вечером начнется пасхальное богослужение

Вести ФМ03:40

Путин и Медведев приехали на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

RT на русском17:16

Путин и Медведев пришли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Интерфакс17:09

Путин и Медведев приехали на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

ТАСС17:07

Православные христиане отмечают Пасху

РИА Новости17:46

Пасхальные тайны Путина: является ли президент верующим человеком

Московский Комсомолецвчера в 09:58
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СМИ нашли Зеленского в запретном для журналистов турецком отеле

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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
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У крымского «Инкермана» появился новый владелец

Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК Лариса Шимчук, и.о. директора крымского винодельческого предприятия, и подтвердил новый собственник.
Обновлено вчера в 13:52
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Леонид Ярмольник об отношениях с Янковским: «Я больше всех с ним выпил»

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Авто

Эксперты назвали признаки скорой поломки двигателя автомобиля

Если случилось так, что двигатель стал «съедать» его в непомерно больших объемах и, само собой, часто просить «добавки», то вам тоже стоит задуматься, а лучше – сразу обратиться в сервис и провести диагностику.
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Самолет Чилийской морской авиации снял на видео лодку путешественника Федора Конюхова.
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В космосе зафиксирован взрыв в десятки мегатонн тротила

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Лобода отреагировала на результаты финала «Голос. Дети»

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Экономика

Риски замедления мировой экономики есть, но рецессии не будет - Набиуллина

Риски замедления глобального экономического роста существуют, но рецессии в близкой перспективе не будет, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 03:14
Политика

Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим Германии

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала заявление кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера о "Северном потоке — 2". Об этом сообщает издание ZDF.
Обновлено в 08:57
Политика

Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому

Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Трамп прокомментировал стрельбу в синагоге Калифорнии

Президент США Дональд Трамп прокомментировал стрельбу в синагоге города Повэй в Калифорнии.
Обновлено в 18:36
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Обновлено в 12:48
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, передает Reuters.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Самолет авиакомпании EasyJet экстренно сел в Манчестере

Самолет британского лоукостера EasyJet экстренно сел в Манчестере.
Обновлено в 19:57
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за атаку на Шри-Ланке 26 апреля

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку, которая произошла на Шри-Ланке в пятницу, 26 апреля.
Обновлено в 19:14
Религия

Сербский игумен посоветовал не переедать после поста

После Великого поста следует продолжать думать и поступать так же, как во время поста, а объедание и злоупотребление алкоголем недопустимы, заявил РИА Новости настоятель монастыря Лелич Сербской православной церкви (СПЦ) игумен Георгий (Мичич).
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Дисквалифицированный легкоатлет намерен защищать свои медали с оружием

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Сбербанк перечислил главные хакерские тренды

Топ-менеджер Сбербанка назвал главные направления угроз от хакеров: DDoS-атаки, утечки данных и мошенничество с использованием методов социальной инженерии.
Обновлено в 09:51
Политика

Названа причина возможного возникновения «второго Чернобыля»

Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
Обновлено в 18:48
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Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
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Общество

Московский метрополитен завершил генеральную уборку на всех станциях

Обновлено в 07:49
Общество

В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации

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Обновлено вчера в 08:06
Наука

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Оказалось, что у нормально высыпающихся людей все эти эпизоды представали в виде нейтральных воспоминаний, а вот пациенты с бессонницей всё так же остро переживали прошлое, как нечто постыдное и рождающее чувство вины.
Обновлено вчера в 06:30
Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

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Обновлено вчера в 19:17
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«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено в 17:16
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Обновлено в 12:09
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
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