Религия
Путин и Медведев посетили богослужение в храме Христа СпасителяREGNUM вчера в 20:23
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев присутствуют на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в ночь на 28 апреля. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
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Пасхальные тайны Путина: является ли президент верующим человеком
Московский Комсомолец26 апреля в 09:58
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Политика
Депутат Рады напугал украинцев новым предлогом для «нападения России»
Депутат украинской Рады Евгений Мураев заявил, что Россия может защитить Донбасс, если новая власть в Киеве решит подавить самопровозглашенные республики силой.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
В штабе Зеленского высказали отношение к российским артистам и фильмам
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина" сказал, что хотел бы видеть советское кино на украинском телевидении.
Обновлено вчера в 23:20
Музыка
Эрнст пообещал проверить результаты голосования на шоу «Голос. Дети»
Первым шагом, добавил Эрнст, является публикация итогового протокола.
Обновлено вчера в 13:56
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми
Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес
Лобода отказалась от участия в «Голосе»
Во время обоих выступлений десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 09:53
Наука
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено 26 апреля в 07:31
Политика
Трамп рассказал о своей встрече с Абэ
Президент США Дональд Трамп рассказал о своей встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
Игрокам «Барселоны» вручили чемпионский кубок
После окончания встречи на поле "Камп Ноу" прошла церемония вручения "Барселоне" чемпионского кубка.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе в Петербурге
Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 16:45
Наука
Ученые нашли способ заблокировать «спящие» раковые клетки
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
Самолет МС-21 совершил полет из Иркутска в Ульяновск
Опытный самолет МС-21-300 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск, где будет окрашен по серийным технологиям.
Обновлено вчера в 07:45
Политика
В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию
Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.
Обновлено вчера в 22:14
Культура
Иеромонах Фотий «обескуражен» победой дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 06:11
Общество
Букмекеры сделали ставки на имя, пол и цвет волос ребенка Маркл
Британские букмекеры сделали ставки на имя, пол и цвет волос еще не родившегося ребенка герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри.
Обновлено в 02:47
Хоккей
Артемий Панарин признан главной звездой дня в НХЛ
Панарин удостоился звания главной звезды игрового дня за 3 очка (2 шайбы и результативная передача), набранные им во втором матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли нынешнего сезона с командой "Бостон Брюинз" (3:2 (ОТ) в матче в пользу "Коламбуса", 1 − 1 в серии) Второй звездой дня стал ещё один форвард "Коламбуса" Мэтт Дюшейн, который стал автором победной шайбы в этом же матче.
Обновлено в 02:53
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Тысячи людей в Великую субботу стали свидетелями схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено вчера в 07:35
Наука
Преподаватель Оксфорда рассказал, когда пришельцы заявят о себе
Преподаватель Оксфордского университета Янг-хэ Чи уверен, что представители внеземных цивилизаций уже обитают среди людей.
Обновлено вчера в 11:25
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.
Обновлено вчера в 13:04
Кино
Эмилия Кларк переоделась в Джона Сноу и прогулялась по Таймс-сквер
Одна из главных героинь сериала «Игра престолов» прошлась по Таймс-сквер в образе коллеги по съемкам Кита Харингтона.
Обновлено вчера в 07:13
Происшествия
На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез
Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено вчера в 04:05
Происшествия
На Украине военный погиб в результате взрыва гранаты в частном доме
Обновлено вчера в 22:45
Религия
«Называл Бога папой»: главный секрет Пасхи
Обновлено в 01:00
Происшествия
Под Воронежем обрушилась кровля горящего склада «Магнита»
В селе Нечаевка Воронежской области в результате пожара обрушилась кровля трехэтажного склада АО "Магнит", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге
Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.
Обновлено вчера в 19:18
Игры
Попытки продвигать игры через Epic Games Store пока проваливаются
Сообщается, что именно команда разработчиков инженерного симулятора Satisfactory стала первой отменившей релиз Steam своей игры для переноса релиза в Epic Games Store.
Обновлено вчера в 10:32
Общество
AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке
Жан-Жак Савен, 72-летний французский путешественник, завершил вечером в субботу (по парижскому времени) пересечение Атлантического океана в бочке.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
Турция не хочет возвращать Идлиб законным сирийским властям
Турецкая сторона, имеющая в регионе разносторонние контакты, могла бы с их помощью оказать на ситуацию в Идлибе позитивное влияние, но Анкара не заинтересована в том, чтобы провинция вернулась под контроль Дамаска, поэтому поддерживает там напряженность.
Обновлено вчера в 07:30
Религия
Путин поздравил православных с Пасхой
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.
Обновлено в 02:17
Политика
В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружием
Как отметили в ЕС, решение США не способствует поддержанию транспарентности в сфере международной торговли оружием.
Обновлено вчера в 14:52